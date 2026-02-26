Спортсмен одразу відвідав своє рідне місто та школу. Також Дмитро бере участь у чемпіонаті України серед юніорів у Буковелі, повідомляє Суспільне Ужгород.

Як зустріли українського спортсмена в Україні?

Станом на 26 лютого спортсмен уже здобув дві золоті медалі – у слаломі гіганті та слаломі.

Також після повернення з Олімпіади спортсмена тепло вітали у його рідному Ясіні.

Привітати гірськолижника прийшли представники місцевої громади, учні та вчителі його рідної школи.

Сільська рада і школа запропонували навідатися до них 25 лютого. І я прийшов, здивувався, що мене так гарно зустріли. Було дуже радісно і дуже мило, на жаль, у такий важкий час для нашої країни і для нас всіх, але було дуже круто,

– сказав Дмитро.

Дмитрові висловили подяку за гідне представлення України та Закарпаття на міжнародній арені та відзначили його спортивні досягнення.

Що сказав Дмитро Шеп'юк про спорт на Закарпатті?

Шеп'юк зазначає, що для кращого розвитку спорту на Закарпатті не вистачає фінансування.

Він пояснив, що Ясінянська школа забезпечує дітей, проте у багатьох з них немає додаткових коштів, щоб виїжджати на збори.

Він також був би дуже радий тренуватися у себе вдома, у Ясінях чи на "Драгобраті", проте для цього перш за все потрібні снігові гармати та люди, які розуміють, як підготувати схил до тренування.

За його словами, на "Драгобраті" є курорти, які могли б підтримувати гірськолижний спорт і влаштовувати тренування, але зараз вони закрили курорти і тренуються самі.

Як Шеп'юк виступив на Олімпіаді-2026?