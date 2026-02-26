На Закарпатье задаровали цветами спортсмена, который установил рекорд на Олимпиаде

В Украину начинают возвращаться наши олимпийцы, которые выступали на Играх-2026 в Милане. Вслед за Владиславом Гераскевичем и Екатериной Коцар 23 февраля вернулся Дмитрий Шепюк.

Спортсмен сразу посетил свой родной город и школу. Также Дмитрий участвует в чемпионате Украины среди юниоров в Буковеле, сообщает Суспильное Ужгород.

Смотрите также Украинец установил невероятное достижение на Олимпиаде

Как встретили украинского спортсмена в Украине?

По состоянию на 26 февраля спортсмен уже получил две золотые медали – в слаломе гиганте и слаломе.

Также после возвращения с Олимпиады спортсмена тепло приветствовали в его родном Ясине.

Поздравить горнолыжника пришли представители местной общины, ученики и учителя его родной школы.

Сельский совет и школа предложили наведаться к ним 25 февраля. И я пришел, удивился, что меня так хорошо встретили. Было очень радостно и очень мило, к сожалению, в такое трудное время для нашей страны и для нас всех, но было очень круто,

– сказал Дмитрий.

Дмитрию выразили благодарность за достойное представление Украины и Закарпатья на международной арене и отметили его спортивные достижения.

Что сказал Дмитрий Шепюк о спорте в Закарпатье?

Шепюк отмечает, что для лучшего развития спорта на Закарпатье не хватает финансирования.

Он объяснил, что Ясинянская школа обеспечивает детей, однако у многих из них нет дополнительных средств, чтобы выезжать на сборы.

Он также был бы очень рад тренироваться у себя дома, в Ясинях или на "Драгобрате", однако для этого прежде всего нужны снежные пушки и люди, которые понимают, как подготовить склон к тренировке.

По его словам, на "Драгобрате" есть курорты, которые могли бы поддерживать горнолыжный спорт и устраивать тренировки, но сейчас они закрыли курорты и тренируются сами.

Как Шепюк выступил на Олимпиаде-2026?