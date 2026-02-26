Укр Рус
26 февраля, 18:00
На Закарпатье задаровали цветами спортсмена, который установил рекорд на Олимпиаде

Александра Власова
Основные тезисы
  • Дмитрий Шепюк после возвращения с Олимпиады получил теплый прием в своем родном городе Ясини, где его поздравили местные жители, ученики и учителя.
  • Шепюк квалифицировался на Олимпиаду-2026, завершив слалом на 32-м месте, что стало национальным рекордом Украины для этого вида прогона на Олимпийских играх.

В Украину начинают возвращаться наши олимпийцы, которые выступали на Играх-2026 в Милане. Вслед за Владиславом Гераскевичем и Екатериной Коцар 23 февраля вернулся Дмитрий Шепюк.

Спортсмен сразу посетил свой родной город и школу. Также Дмитрий участвует в чемпионате Украины среди юниоров в Буковеле, сообщает Суспильное Ужгород.

Как встретили украинского спортсмена в Украине?

По состоянию на 26 февраля спортсмен уже получил две золотые медали – в слаломе гиганте и слаломе.

Также после возвращения с Олимпиады спортсмена тепло приветствовали в его родном Ясине.

Поздравить горнолыжника пришли представители местной общины, ученики и учителя его родной школы.

Сельский совет и школа предложили наведаться к ним 25 февраля. И я пришел, удивился, что меня так хорошо встретили. Было очень радостно и очень мило, к сожалению, в такое трудное время для нашей страны и для нас всех, но было очень круто, 
– сказал Дмитрий.

Дмитрию выразили благодарность за достойное представление Украины и Закарпатья на международной арене и отметили его спортивные достижения.

Что сказал Дмитрий Шепюк о спорте в Закарпатье?

Шепюк отмечает, что для лучшего развития спорта на Закарпатье не хватает финансирования.

Он объяснил, что Ясинянская школа обеспечивает детей, однако у многих из них нет дополнительных средств, чтобы выезжать на сборы.

Он также был бы очень рад тренироваться у себя дома, в Ясинях или на "Драгобрате", однако для этого прежде всего нужны снежные пушки и люди, которые понимают, как подготовить склон к тренировке.

По его словам, на "Драгобрате" есть курорты, которые могли бы поддерживать горнолыжный спорт и устраивать тренировки, но сейчас они закрыли курорты и тренируются сами.

Как Шепюк выступил на Олимпиаде-2026?

  • Шепюк впервые в карьере квалифицировался на Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В 20 лет он стал самым молодым украинским участником Олимпиады среди мужчин.

  • В слаломе Дмитрий показал один из лучших результатов среди украинских горнолыжников на этих Играх за последние два десятилетия, завершив соревнования на 32-м месте по сумме двух спусков, установив национальный рекорд Украины для этого вида прогона на Олимпийских играх, сообщает НОК.

  • Сам спортсмен после выступления отметил, что доволен результатом, поскольку раньше часто не мог финишировать в международных стартах.