"Это совсем другой спорт": известный тренер сделал громкое заявление о дебюте Хижняка на профи-ринге
- Александр Хижняк готовится к дебюту на профессиональном ринге против колумбийца Вильмера Барона 21 марта.
- Тренер Дмитрий Сосновский отметил сложность перехода из любительского бокса в профессиональный, подчеркивая разницу в подготовке и нагрузках.
Украинский боксер Александр Хижняк готовится к дебюту на профессиональном ринге после успешной любительской карьеры. 21 марта олимпийский чемпион сразится с колумбийцем Вильмером Бароном.
Заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский прокомментировал переход Александра Хижняка в профессионалы. В комментарии 24 Канала легендарный специалист отметил, что сочетать любительский и профи-бокс чрезвычайно сложно.
Что сказал бывший тренер сборной Украины по боксу?
Дмитрий Сосновский подчеркнул, что переход из любительского бокса в профессиональный всегда является сложным вызовом даже для самых талантливых спортсменов. По его словам, повторить путь таких боксеров, как Александр Усик, могут единицы.
Что такое успешная карьера в профи-боксе? Достижения Усика – это огромный успех. Удастся ли Александру Хижняку выйти на такой уровень? Он реально очень хороший боксер с отличными данными. Для меня это настоящий талант,
– отметил тренер.
Специалист отметил, что Хижняк уже собрал почти все главные награды в любительском боксе – от титулов чемпиона Европы и мира до олимпийских медалей. Именно поэтому его переход в профи выглядит логичным этапом карьеры.
"Профессиональный и любительский бокс – это два разных вида спорта"
Сосновский объяснил, что главная проблема для боксеров, которые пытаются выступать и в любителях, и в профессионалах, заключается в принципиально разных системах подготовки и нагрузки.
Профессиональный и любительский бокс – это два разных вида спорта. Боксировать три раунда и боксировать двенадцать – это совсем другая работа сердечно-сосудистой и мышечной системы. Представьте себе, готовить организм на 9 минут и готовить организм на 36 минут в темпе колоссальной нагрузки. Поэтому перескакивать с одного вида на другой – для меня это непонятно,
– заявил специалист
Экс-тренер сборной также вспомнил поколение украинских боксеров, которые, по его мнению, идеально выбрали момент для перехода в профи после завершения любительской карьеры – среди них Василий Ломаченко, Александр Усик, Евгений Хитров, Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик.
Несмотря на предостережения, тренер подчеркнул, что решение Хижняка и его отца-тренера заслуживает уважения.
Они имеют право принимать те решения, которые считают правильными. Если у Александра все получится в профессиональном боксе – я буду только радоваться за него,
– добавил Дмитрий Сосновский.
Что известно об Александре Хижняке?
- 30-летний боксер провел длительную любительскую карьеру: с 2021 года выступил на двух Олимпиадах и оба раза участвовал в финале.
- Несмотря на две высшие награды этого уровня – "серебро" Токио-2020 и "золото" Парижа-2024 – украинец планирует продолжать соревноваться на этом уровне и уже объявил о намерении попасть на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.
- В дальнейшем "Полтавский танк" будет сочетать любительский бокс с профессиональным – это разрешено с 2016 года.
- 21 марта Хижняк начнет карьеру в профи дебютным шестираундовым поединком в комплексе Equides Club под Киевом.