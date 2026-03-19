Sport News 24 Бокс "Это совсем другой спорт": известный тренер сделал громкое заявление о дебюте Хижняка на профи-ринге
19 марта, 17:44
Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Александр Хижняк готовится к дебюту на профессиональном ринге против колумбийца Вильмера Барона 21 марта.
  • Тренер Дмитрий Сосновский отметил сложность перехода из любительского бокса в профессиональный, подчеркивая разницу в подготовке и нагрузках.

Украинский боксер Александр Хижняк готовится к дебюту на профессиональном ринге после успешной любительской карьеры. 21 марта олимпийский чемпион сразится с колумбийцем Вильмером Бароном.

Заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский прокомментировал переход Александра Хижняка в профессионалы. В комментарии 24 Канала легендарный специалист отметил, что сочетать любительский и профи-бокс чрезвычайно сложно.

Что сказал бывший тренер сборной Украины по боксу?

Дмитрий Сосновский подчеркнул, что переход из любительского бокса в профессиональный всегда является сложным вызовом даже для самых талантливых спортсменов. По его словам, повторить путь таких боксеров, как Александр Усик, могут единицы.

Что такое успешная карьера в профи-боксе? Достижения Усика – это огромный успех. Удастся ли Александру Хижняку выйти на такой уровень? Он реально очень хороший боксер с отличными данными. Для меня это настоящий талант, 
– отметил тренер.

Специалист отметил, что Хижняк уже собрал почти все главные награды в любительском боксе – от титулов чемпиона Европы и мира до олимпийских медалей. Именно поэтому его переход в профи выглядит логичным этапом карьеры.

"Профессиональный и любительский бокс – это два разных вида спорта"

Сосновский объяснил, что главная проблема для боксеров, которые пытаются выступать и в любителях, и в профессионалах, заключается в принципиально разных системах подготовки и нагрузки.

Профессиональный и любительский бокс – это два разных вида спорта. Боксировать три раунда и боксировать двенадцать – это совсем другая работа сердечно-сосудистой и мышечной системы. Представьте себе, готовить организм на 9 минут и готовить организм на 36 минут в темпе колоссальной нагрузки. Поэтому перескакивать с одного вида на другой – для меня это непонятно, 
– заявил специалист

Экс-тренер сборной также вспомнил поколение украинских боксеров, которые, по его мнению, идеально выбрали момент для перехода в профи после завершения любительской карьеры – среди них Василий Ломаченко, Александр Усик, Евгений Хитров, Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик.

Несмотря на предостережения, тренер подчеркнул, что решение Хижняка и его отца-тренера заслуживает уважения.

Они имеют право принимать те решения, которые считают правильными. Если у Александра все получится в профессиональном боксе – я буду только радоваться за него, 
– добавил Дмитрий Сосновский.

Что известно об Александре Хижняке?

  • 30-летний боксер провел длительную любительскую карьеру: с 2021 года выступил на двух Олимпиадах и оба раза участвовал в финале.
  • Несмотря на две высшие награды этого уровня – "серебро" Токио-2020 и "золото" Парижа-2024 – украинец планирует продолжать соревноваться на этом уровне и уже объявил о намерении попасть на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.
  • В дальнейшем "Полтавский танк" будет сочетать любительский бокс с профессиональным – это разрешено с 2016 года.
  • 21 марта Хижняк начнет карьеру в профи дебютным шестираундовым поединком в комплексе Equides Club под Киевом.