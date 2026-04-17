23-летняя девушка не слишком любит публичность. Она решила связать свою жизнь с психологией, для чего училась в престижном зарубежном вузе, пишет Eurofest.

Каким спортом пыталась заниматься дочь Виталия Кличко?

Девушка родилась в Соединенных Штатах в 2002 году. Второе имя, Виктория, то есть победа, она получила благодаря тому, что накануне отец нокаутировал Ларри Дональда в зрелищном поединке.

Из-за высокого роста Елизавета пробовала заниматься волейболом и баскетболом, но в конце концов увлеклась плаванием, где можно было развивать выносливость, не нагружая чрезмерно суставы. Однако спортивная карьера наследницу легенды бокса не вдохновляла.

Где училась дочь Кличко?

Семья, в которой, кроме Елизаветы, росли еще двое ее братьев Егор-Даниэль и Максим, постоянно жила в Гамбурге. Но получать высшее образование девушка решила не в Германии, а в соседних Нидерландах.

Она поступила в один из самых престижных университетов Амстердама на факультет психологии. Город идеально подходил для изучения именно этой специальности, ведь известен своей открытостью и инновациями.

Возможно, именно психологические знания помогли Елизавете спокойно отнестись к разводу родителей, который произошел в 2022 году. Впоследствии она успешно завершила бакалавриат и продолжила развиваться в психологии, заинтересовалась экологическими проектами и фэшн-отраслью, но без выхода в публичное пространство.

Какой скандал с участием дочери Кличко произошел в 2024 году?

Елизавета-Виктория вместе с братом Максимом устроили в Гамбурге бурную вечеринку в стиле "тяжелого люкса" с дорогим алкоголем и другими развлечениями "мажорных" детей.

Видео с этого празднования во время войны в Украине попало в сеть, вызвав бурную реакцию у украинцев.

Впоследствии Виталий Кличко утверждал, что провел с детьми разговор о таком их поведении на камеру во время, когда страна их происхождения переживает сложные времена.