23-річна дівчина не надто полюбляє публічність. Вона вирішила пов'язати своє життя із психологією, для чого навчалася у престижному закордонному виші, пише Eurofest.

Яким спортом намагалася займатися донька Віталія Кличка?

Дівчина народилася у Сполучених Штатах у 2002 році. Друге ім'я, Вікторія, тобто перемога, вона отримала завдяки тому, що напередодні батько нокаутував Ларрі Дональда у видовищному поєдинку.

Через високий зріст Єлизавета пробувала займатися волейболом і баскетболом, але зрештою захопилася плаванням, де можна було розвивати витривалість, не навантажуючи надмірно суглоби. Проте спортивна кар'єра спадкоємицю легенди боксу не надихала.

Де вчилася дочка Кличка?

Родина, у якій, крім Єлизавети, росли ще двоє її братів Єгор-Даніель і Максим, постійно жила у Гамбурзі. Але здобувати вищу освіту дівчина вирішила не в Німеччині, а у сусідніх Нідерландах.

Вона вступила до одного з найпрестижніших університетів Амстердама на факультет психології. Місто ідеально підходило для вивчення саме цієї спеціальності, адже відоме своєю відкритістю та інноваціями.

Можливо, саме психологічні знання допомогли Єлизаветі спокійно поставитися до розлучення батьків, яке сталося у 2022 році. Згодом вона успішно завершила бакалаврат і продовжила розвиватися у психології, зацікавилася екологічними проєктами і фешн-галуззю, але без виходу у публічний простір.

Який скандал за участі доньки Кличка стався у 2024 році?

Єлизавета-Вікторія разом з братом Максимом влаштували у Гамбурзі бурхливу вечірку у стилі "важкого люксу" з дорогим алкоголем та іншими розвагами "мажорних" дітей.

Відео з цього святкування під час війни в Україні потрапило до мережі, спричинивши бурхливу реакцію в українців.

Згодом Віталій Кличко стверджував, що провів з дітьми розмову щодо такої їхньої поведінки на камеру в час, коли країна їхнього походження переживає найскладніші часи.