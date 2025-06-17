На фоне обстрелов Киева: Трампу подарили футболку Роналду с надписью "Играем за мир"
- Антониу Кошта подарил Дональду Трампу футболку Криштиану Роналду.
- На саммите G7 португалец вручил футболку с автографом игрока и подписью "Играем за мир".
- Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в Канаде.
Антониу Кошта презентовал президенту США футбольный подарок на саммите G7. Трамп получил футболку легендарного Роналду, которую футболист сам подписал.
В эти дни, с 15 по 17 июня, в канадском Кананаскисе проходит саммит G7. Среди участников этого глобального события есть и президент США Дональд Трамп.
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Футбольный подарок Трампу
Во время саммита глава американского государства встретился с президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Он является португальцем по национальности, поэтому решил подарить Трампу футбольный подарок, сообщает 24 Канал со ссылкой на сборную Португалии.
Кошта презентовал Трампу футболку Криштиану Роналду с цифрой "7". На ней сам футболист Аль-Насра поставил автограф и написал следующее послание: "Президенту Дональду Трампу. Играем за мир".
Трамп получил футболку с автографом Роналду: смотреть видео
Напомним, что Роналду является абсолютным рекордсменом как сборной Португалии, так и среди игроков всех национальных команд. На его счету 138 голов в 221-м матче за "сагреш".
Ни один игрок не провел больше матчей и не забил больше голов за свою сборную. Недавно Криштиану завоевал свой третий трофей в составе Португалии, выиграв Лигу наций. Сам CR7 отметился голами в полуфинале и финале.