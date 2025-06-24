Украинский блогер Виктор Вацко прокомментировал новые подробности скандала Михаила Мудрика. Он также спрогнозировал, подаст ли Челси на украинского футболиста в суд, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Виктора Вацко.

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Вацко о скандале Мудрика

Блогер считает, что ничего чрезвычайного в обвинении от FA нет, ведь это стандартный приговор для такого нарушения.

Челси должен еще заплатить Мудрику 36,4 млн фунтов зарплаты по контракту. В Англии в этом контексте говорят о суде: "Ну как, клуб же заплатил трансферную стоимость, должен платить зарплату, а человек с непрофессиональным подходом подводит". И вспоминают историю с Муту, которого дисквалифицировали за употребление кокаина. Челси тогда отсудил у румына 15 млн фунтов. Колоссальные средства,

– сказал Виктор Вацко.

Он также отметил, что он спокоен, потому что между этими делами есть существенное различие.

"Муту употреблял наркотики по собственному желанию. А Мудрик, я в этом уверен, и все полиграфы показали, не принимал тот запрещенный препарат, где был мельдоний, сознательно. То есть мельдоний попал в его организм случайно", – добавил Виктор Вацко.

Справка. Михаилу Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 украинский футболист успел сыграть 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. Последний раз он выходил на поле в ноябре 2024 года.