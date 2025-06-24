Український блогер Віктор Вацко прокоментував нові подробиці скандалу Михайла Мудрика. Він також спрогнозував, чи подасть Челсі на українського футболіста до суду, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Віктора Вацка.

Читайте також Залишитися має хтось один: Довбик може піти з Роми через рішення нового тренера

Вацко про скандал Мудрика

Блогер вважає, що нічого надзвичайного у звинуваченні від FA немає, адже це стандартний вирок для такого порушення.

Челсі має ще заплатити Мудрику 36,4 млн фунтів зарплатні за контрактом. В Англії в цьому контексті говорять про суд: "Ну як, клуб же заплатив трансферну вартість, повинен платити зарплатню, а людина з непрофесійним підходом підводить". І згадують історію з Муту, якого дискваліфікували за вживання кокаїну. Челсі тоді відсудив у румуна 15 млн фунтів. Колосальні кошти,

– сказав Віктор Вацко.

Він також зазначив, що він спокійний, бо між цими справами є суттєва відмінність.

"Муту вживав наркотики за власним бажанням. А Мудрик, я в цьому впевнений, та й всі поліграфи показали, не приймав той заборонений препарат, де був мельдоній, свідомо. Тобто мельдоній потрапив в його організм випадково", – додав Віктор Вацко.

Довідка. Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст встиг зіграти 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів. Востаннє він виходив на поле у листопаді 2024 року.