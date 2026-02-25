"Самая большая афера в истории": Цыганык разнес УАФ и сборную Украины из-за скандала Мудрика

Украинский футболист Михаил Мудрик остается без футбола уже больше года. В декабре 2024-го вингер Челси провалил допинг-тест.

В организме Мудрика нашли запрещенное вещество мельдоний. Игрока отстранили от матчей на неопределенный срок, а детали его дела остаются неизвестными, сообщает Игорь Циганык.

Попадет ли УАФ в скандал?

На днях же в СМИ появилась информация, что адвокаты Мудрика готовят иск в суд на УАФ, Они считают, что украинцу вкололи запрещенное вещество в лагере сборной Украины без его ведома.

Эту информацию прокомментировал известный журналист Игорь Цыганик. Блогер не верит в подобные слухи, однако считает, что УАФ должна понести ответственность, если иск окажется реальным.

Очень надеюсь на то, что это вброс. Потому что если Мудрик действительно подал иск против УАФ, я считаю, что это может быть самая большая афера в истории украинского футбола. Насколько я понимаю, это может произойти. Если Мудрик и Челси подадут в суд на УАФ, наш футбол будет в очень затруднительном положении. Надо проверить, где он получил допинг. Если в сборной, то все руководство УАФ и сборной Украины просто должно уйти в отставку,

– высказался Циганык.

Кроме того, журналист считает, что дисквалификация Мудрика может быть частью нелегальной схемы УАФ по отмыванию средств. Правда, о суммах и других деталях возможного преступления Игорь не рассказал.

Возможно, так оно все и было задумано для того, чтобы легализовать деньги через Мудрика. Возможно, кто-то в том заинтересован, чтобы деньги от УАФ шли туда. А там дальше они уже просто терялись и были разделены. Деньги должны отдавать как раз те люди, которые руководили сборной и УАФ. От этого не должен страдать украинский футбол. И Мудрик может подавать иск как раз непосредственно к руководителям УАФ,

– заявил блогер.

Как Мудрик играл до дисквалификации?

Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих".

Кроме того, Михаил имеет в своем активе три гола в 28-ми матчах за сборную Украины. Ранее Football Insider сообщал, что дисквалификация Мудрика может длиться от 2 до 4 лет.

