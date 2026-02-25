"Самая большая афера в истории": Цыганык разнес УАФ и сборную Украины из-за скандала Мудрика
- Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста на мельдоний.
- Журналист Игорь Цыганик высказал мнение относительно возможной вины УАФ в этом скандале.
Украинский футболист Михаил Мудрик остается без футбола уже больше года. В декабре 2024-го вингер Челси провалил допинг-тест.
В организме Мудрика нашли запрещенное вещество мельдоний. Игрока отстранили от матчей на неопределенный срок, а детали его дела остаются неизвестными, сообщает Игорь Циганык.
Попадет ли УАФ в скандал?
На днях же в СМИ появилась информация, что адвокаты Мудрика готовят иск в суд на УАФ, Они считают, что украинцу вкололи запрещенное вещество в лагере сборной Украины без его ведома.
Эту информацию прокомментировал известный журналист Игорь Цыганик. Блогер не верит в подобные слухи, однако считает, что УАФ должна понести ответственность, если иск окажется реальным.
Очень надеюсь на то, что это вброс. Потому что если Мудрик действительно подал иск против УАФ, я считаю, что это может быть самая большая афера в истории украинского футбола. Насколько я понимаю, это может произойти. Если Мудрик и Челси подадут в суд на УАФ, наш футбол будет в очень затруднительном положении. Надо проверить, где он получил допинг. Если в сборной, то все руководство УАФ и сборной Украины просто должно уйти в отставку,
– высказался Циганык.
Кроме того, журналист считает, что дисквалификация Мудрика может быть частью нелегальной схемы УАФ по отмыванию средств. Правда, о суммах и других деталях возможного преступления Игорь не рассказал.
Возможно, так оно все и было задумано для того, чтобы легализовать деньги через Мудрика. Возможно, кто-то в том заинтересован, чтобы деньги от УАФ шли туда. А там дальше они уже просто терялись и были разделены. Деньги должны отдавать как раз те люди, которые руководили сборной и УАФ. От этого не должен страдать украинский футбол. И Мудрик может подавать иск как раз непосредственно к руководителям УАФ,
– заявил блогер.
Как Мудрик играл до дисквалификации?
Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих".
Кроме того, Михаил имеет в своем активе три гола в 28-ми матчах за сборную Украины. Ранее Football Insider сообщал, что дисквалификация Мудрика может длиться от 2 до 4 лет.
Как Мудрик попал в скандал в киберспорте?
- У Михаила появилось немало свободного времени и его он тратит на киберспорт. Но и там игрок Челси не избежал попадания в громкий скандал.
- Во время онлайн-турнира по CS2 Мудрик некорректно высказался в адрес соперников из Польши. Футболист напомнил о Волынской трагедии и насмехался над поляком в чате.
- Позже Мудрик признался, что соперники провоцировали его пророссийскими сообщениями. Однако запись чата игры показала, что поляки не высказывались на тему войны в Украине.
- В конце концов аккаунт Мудрика на платформе FACEIT заблокировали на 28 дней из-за "токсичности". А в Европарламенте призвали депортировать Мудрика и запретить ему въезд в Польшу.