Рома готовится к продаже Довбыка: в клубе выставили цену на футболиста и нашли покупателя

Артем Довбик может покинуть Рому уже в ближайшее время. Главный тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини не доверяет украинскому футболисту, а череда травм лишь усложнила его ситуацию в клубе.

Римляне готовится к продаже футболиста сборной Украины и выставила цену на него. Более того, итальянский клуб уже нашел покупателя, сообщает 24 канал со ссылкой на SKORER.

В каком клубе может оказаться Довбик?

По информации источника, Довбик может перейти в турецкий Фенербахче. "Желтые канарейки" планируют в ближайшее время пригласить украинского форварда в команду – сейчас они изучают возможность подписания футболиста.

Руководство Ромы уже выставило ценных на украинца для потенциальных покупателей. "Волки" оценили 28-летнего нападающего в 20 – 25 миллионов евро.

Напомним, что недавно у Довбика обнаружили травму мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. Ожидалось, что футболисту не понадобится врачебное вмешательство, но по информации Roma Sport, Артем перенесет операцию – он пропустит не менее двух месяцев.

Как Довбык выступает в текущем сезоне?