Скандальный блогер, обругавший Зеленского, назвал безумием бой Джошуа с Полом
- Энтони Джошуа согласился на бой против ютубера Джейка Пола, который состоится 19 декабря в Майами.
- Джо Роган назвал этот поединок неравным, считая, что Джошуа легко победит Пола, учитывая его опыт и умения.
Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа неожиданно согласился на бой против ютубера Джейка Пола. Американский блогер Джо Роган поделился ожиданиями от этого необычного поединка.
Известный комментатор и ведущий подкаста раскритиковал организаторов боя Джошуа – Пол. Он назвал безумием проводить поединок неравных соперников, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Joe Rogan Experience.
Что сказал Роган о бое Джошуа – Пол?
По мнению блогера, Джошуа уничтожит Пола, ведь обладает смертоносным ударом нокаутера и колоссальным опытом поединков против сильнейших боксеров дивизиона. А вот ютубер выходил на ринг только с такими же блогерами, ветеранами бокса и ММА.
Если говорить реалистично, то это одно из самых безумных предложений всех времен. Вы берете пацана, у которого только что был бой, напоминающий спарринг, с 58-летним Майком Тайсоном. Вы ставите его драться с одним из самых страшных бойцов хевивейта – с абсолютным мастером нокаутов,
– заявил Роган.
Американский блогер напомнил бой Джошуа против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, которого британец легко нокаутировал на радость своих фанов.
Вы же видели, что он делает с оппонентами, которые ему не равны. С оппонентами, которые выступают не в его лиге,
– резюмировал Роган.
Отметим, что бой с участием Энтони Джошуа и Джейка Пола состоится в Майами, 19 декабря. Поединок будет официальным, а не выставочным. Стороны договорились о 8-раундовом бое.
Интересно, что блогера в случае победы над Джошуа рассчитывает на встречу в ринге с Александром Усиком. Однако в команде украинца только посмеялись над таким предложением.
Почему Роган обругал Зеленского?
- Напомним, что во время выборов президента США Джо Роган активно поддерживал Дональда Трампа, который обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Во время одного из эфиров блогер публично обругал Владимира Зеленского.
- Ведущий обвинил президента Украины в разжигании Третьей мировой войны. Якобы это Зеленский виноват в том, что Путин угрожает всему миру ядерным оружием.
- На нелепые обвинения Рогана отреагировал легенда бокса Владимир Кличко. В своем инстаграме бывший боксер упрекнул блогера в распространении нарративов российской пропаганды.