Скандальний блогер, який облаяв Зеленського, назвав божевіллям бій Джошуа з Полом
- Ентоні Джошуа погодився на бій проти ютубера Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня в Маямі.
- Джо Роган назвав цей поєдинок нерівним, вважаючи, що Джошуа легко переможе Пола, враховуючи його досвід і вміння.
Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа несподівано погодився на бій проти ютубера Джейка Пола. Американський блогер Джо Роган поділився очікуваннями від цього незвичного поєдинку.
Відомий коментатор та ведучий подкасту розкритикував організаторів бою Джошуа – Пол. Він назвав божевіллям проводити поєдинок нерівних суперників, повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Joe Rogan Experience.
Читайте також Джошуа розповів про співпрацю з командою Усика перед боєм з Полом: чи спарингував з українцем
Що сказав Роган про бій Джошуа – Пол?
На думку блогера, Джошуа знищить Пола, адже володіє смертоносним ударом нокаутера та колосальним досвідом поєдинків проти найсильніших боксерів дивізіону. Натомість ютубер виходив на ринг лише з такими ж блогерами, ветеранами боксу та ММА.
Якщо говорити реалістично, то це одна з найбожевільніших пропозицій усіх часів. Ви берете пацана, у якого щойно був бій, що нагадує спаринг, з 58-річним Майком Тайсоном. Ви ставите його битися з одним із найстрашніших бійців хевівейту – з абсолютним майстром нокаутів,
– заявив Роган.
Американський блогер нагадав бій Джошуа проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, якого британець легко нокаутував на радість своїх фанів.
Ви ж бачили, що він робить з опонентами, які йому не рівні. З опонентами, які виступають не в його лізі,
– резюмував Роган.
Зазначимо, що бій за участю Ентоні Джошуа та Джейка Пола відбудеться у Маямі, 19 грудня. Поєдинок буде офіційним, а не виставковим. Сторони домовилися про 8-раундовий бій.
Цікаво, що блогер у разі перемоги над Джошуа розраховує на зустріч в рингу з Олександром Усиком. Проте у команді українця лише посміялися з такої пропозиції.
Чому Роган облаяв Зеленського?
- Нагадаємо, що під час виборів президента США Джо Роган активно підтримував Дональда Трампа, який обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Під час одного з ефірів блогер публічно облаяв Володимира Зеленського.
- Ведучий звинуватив президента України у розпалювання Третьої світової війни. Начебто це Зеленський винний у тому, що Путін погрожує усьому світу ядерною зброєю.
- На безглузді звинувачення Рогана відреагував легенда боксу Володимир Кличко. У своєму інстаграмі колишній боксер дорікнув блогеру у поширенні наративів російської пропаганди.