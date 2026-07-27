"Главу надо было освятить": латвиец Бриедис прокомментировал помощь Усика для Джошуа

Бывший чемпион мира Маирис Бриедис поделился мыслями о поединке между Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой. Латвийский боксер откровенно подверг критике поведение британца и намекнул на странный характер поединка.

По словам Маириса, Пренга прекрасно начал поединок, регулярно попадая своими коронными аперкотами и правыми ударами через руку, чем напомнил стиль известного кикбоксера Рико Верховена. Об этом он рассказал на своем ютуб-канале .

Нокдауны и "помощь" Усика

Бриедис с иронией вспомнил украинского боксера Александра Усика, поддерживавшего Джошуа перед выходом в ринг.

Александр Усик перед боем Энтони Джошуа освятил перчатки, но голову тоже нужно было освятить, потому что в первом раунде два нокдауна. Едва выдержал до окончания раунда Энтони Джошуа,

– отметил латвиец.

Бриедис подчеркнул, что в первые минуты Джошуа "сильно плыл", а его улыбка после падений была лишь защитной реакцией.

Подозрения в "договорном" бою

Больше всего вопросов у Бриедиса вызвало радикальное изменение картины боя уже во втором раунде. Он не верит, что профессиональный боксер Пренга мог полностью истощиться всего за три минуты.

Я не верю этим договорным боям, так назовем. В первом раунде у Пренгов все четко работало. И во втором раунде он выходит и ничего не делает. Не может быть, что человек был готов только на один раунд. Ладно, в седьмом раунде устал, закислился организм. Но не после первого. После первого раунда он просто дал себя бить,

– заявил Бриедис.

Он добавил, что после этого Джошуа включил свой мощный удар и без проблем добил соперника, зафиксировав итоговый результат.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пренгу уже во втором раунде. Это сражение стало возвращением британца на ринг после длительного восстановления и тяжелой автокатастрофы. В то же время начало поединка едва не завершилось одной из самых больших сенсаций года: уже в стартовом раунде Джошуа дважды оказывался в нокдауне, однако сумел переломить ход боя и досрочно одержать победу.