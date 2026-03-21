"Отобью ему голову как Усику": Фьюри выдал кринжовое заявление на фоне визита Джошуа в Украину

Известный боксер Энтони Джошуа решил посетить Украину несмотря на войну против России. Британец принял приглашение от Александра Усика и его команды.

В общем Джошуа и Усик нередко встречаются в последнее время. Более того, украинец помогает Энтони в тренировках и готовит его к возвращению на ринг, сообщает Brunch Boxing.

Что Фьюри сказал о Джошуа?

Одним из потенциальных соперников британца может стать Тайсон Фьюри, который в январе объявил о возвращении на ринг. "Цыганского короля" спросили о сотрудничестве Джошуа и Усика.

Тайсон же ожидаемо выдал громкое и провокационное заявление на фоне визита Энтони в Украину. Он заявил, что уже "побил Усика" и теперь готовится сделать это с Джошуа.

Это ему не поможет, совсем не поможет. Я отбил голову Усику и я отобью голову "Эй Джею" тоже. Весело, что он пытается. Надеюсь, что Усик тоже будет в углу. Я тогда приведу Леннокса Льюиса,

– заявил Фьюри.

Напомним, что Тайсон никогда не побеждал Усика. Боксеры дважды встречались в 2024 году и оба поединка заишились за украинцем, который побеждал по очкам судей.

Один из тех боев позволил Александру стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также Усик дважды дрался с Джошуа и также побеждал его.

