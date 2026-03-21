"Отобью ему голову как Усику": Фьюри выдал кринжовое заявление на фоне визита Джошуа в Украину
- Энтони Джошуа посетил Украину, приняв приглашение Александра Усика.
- Тайсон Фьюри отреагировал на совместные тренировки Усика и Джошуа.
Известный боксер Энтони Джошуа решил посетить Украину несмотря на войну против России. Британец принял приглашение от Александра Усика и его команды.
В общем Джошуа и Усик нередко встречаются в последнее время. Более того, украинец помогает Энтони в тренировках и готовит его к возвращению на ринг, сообщает Brunch Boxing.
По теме Выпил кофе возле Ровно и здоровался с военными: как Джошуа встретили в Украине
Что Фьюри сказал о Джошуа?
Одним из потенциальных соперников британца может стать Тайсон Фьюри, который в январе объявил о возвращении на ринг. "Цыганского короля" спросили о сотрудничестве Джошуа и Усика.
Тайсон же ожидаемо выдал громкое и провокационное заявление на фоне визита Энтони в Украину. Он заявил, что уже "побил Усика" и теперь готовится сделать это с Джошуа.
Это ему не поможет, совсем не поможет. Я отбил голову Усику и я отобью голову "Эй Джею" тоже. Весело, что он пытается. Надеюсь, что Усик тоже будет в углу. Я тогда приведу Леннокса Льюиса,
– заявил Фьюри.
Напомним, что Тайсон никогда не побеждал Усика. Боксеры дважды встречались в 2024 году и оба поединка заишились за украинцем, который побеждал по очкам судей.
Один из тех боев позволил Александру стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также Усик дважды дрался с Джошуа и также побеждал его.
Что произошло с Джошуа в 2025 году?
- В декабре прошлого года Энтони вернулся на ринг после более чем годичной паузы. Британец уверенно одолел боксера-блогера Джейка Пола.
- Однако в конце года Джошуа попал в жуткое ДТП в Нигерии, в котором он чудом выжил. Боксер посетил Нигерию, которая является для него второй Родиной, во время отпуска.
- Авария унесла жизни двух тренеров "Эй Джея" – Латифи Айоделе и Сины Гами. Считается, что причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем с Джошуа.
- Она врезалась в грузовик на обочине магистрали. Sky Sports сообщал, что водителю уже предъявили обвинения в нарушении правил управления.
- После ДТП в СМИ распространилась информация, что Джошуа решил завершить карьеру. Такие слова передают источники со ссылкой на дядю Энтони, хотя сам боксер об этом пока официально не объявлял