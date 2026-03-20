Джошуа впервые приехал в Украину в сопровождении Усика - появились кадры

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил, что вместе с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа направляется в Киев.

Украинский боксер Усик поделился этим в своих соцсетях. Об их пути в Украину рассказывает 24 канал.

Что известно о поездке Джошуа в Украину?

Усик делился деталями своего путешествия с поклонниками, начав с видео из аэропорта.

Еду в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!,

– написал Усик.

Фотографиями из путешествия также поделился Сергей Лапин, директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions.

Энтони Джошуа едет в Украину / Фото инстаграм Сергея Лапина

Чуть позже стало известно, что Усик с Джошуа уже в Украине, и эта новость мгновенно облетела соцсети.

Уже в Украине. Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами!,

– написал Усик в своем телеграмм канале.

Украинский боксер сразу же сдержал обещание и начал знакомить британского боксера с культурными традициями Украины.

