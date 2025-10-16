Пророссийский контент продолжает заражать известных спортсменов из УПЛ. Ефим Конопля попал в скандал после лайков в адрес Владимира Жириновского.

Защитник сборной Украины Ефим Конопля попал в скандальную ситуацию. Футболиста Шахтера поймали на просмотре и предпочтении пророссийского контента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

По теме Сбежал в Россию, уволили из Динамо: кто из украинских футболистов не вернулся из-за границы

Как зашкварился Конопля?

Еще в начале октября подписчики Конопли в инстаграм заметили странную активность от игрока. Тогда защитник поставил лайк под видео со странным контентом.



Ефим решил полюбить пророссийский мем / фото скриншот

На нем закрываются двери в метро, а сверху добавлена подпись на русском языке: "Россия не для слабых и медленных". Кроме того, Конопля полюбил нарезку лучших голов экс-игрока сборной России Романа Павлюченко.



Конопле понравилась нарезка голов Павлюченко/ фото скриншот

В свое время нападающий высказывался положительно о президенте его страны Владимире Путине. Со временем Конопля убрал лайки под этими видео, но теперь снова попал в скандал.

На этот раз лайк Ефима оказался под видео со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским. Он умер еще в 2022 году, но запомнился откровенной антиукраинской и воинственной риторикой.



Конопля лайкает видео с Жириновским / фото скриншот

Напомним, что Конопля является основным футболистом Шахтера и сборной Украины. В составе последней защитник наиграл 25 матчей, забив два гола. С "горняками" Ефим дважды становился чемпионом УПЛ.

Скандал с Владиславом Бленуце