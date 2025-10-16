Ганебний зашквар: зірка збірної України вподобав відео про Росію та спіч Жириновського
- Юхим Конопля, захисник збірної України, потрапив у скандал через лайки на проросійський контент, включаючи відео з Володимиром Жириновським.
- Раніше у схожий скандал потрапив нападник Динамо Владіслава Бленуце через проросійські відео у соцмережах, але він вибачився та віддав свою першу зарплату на потреби ЗСУ.
Проросійський контент продовжує заражати відомих спортсменів з УПЛ. Юхим Конопля потрапив у скандал після лайків на адресу Володимира Жириновського
Захисник збірної України Юхим Конопля потрапив у скандальну ситуацію. Футболіста Шахтаря спіймали на перегляді та вподобанні проросійського контенту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.
Як зашкварився Конопля?
Ще на початку жовтня підписники Коноплі в інстаграм помітили дивну активність від гравця. Тоді захисник поставив лайк під відео із дивним контентом.
Юхим вирішив вподобати проросійський мем / фото скріншот
На ньому зачиняються двері у метро, а зверху доданий підпис російською мовою: "Росія не для слабких та повільних". Крім того, Конопля вподобав нарізку найкращих голів ексгравця збірної Росії Романа Павлюченка.
Коноплі сподобалась нарізка голів Павлюченка/ фото скріншот
Свого часу нападник висловлювався позитивно про президента його країни Володимира Путіна. З часом Конопля прибрав лайки під цими відео, але тепер знову потрапив у скандал.
Цього разу лайк Юхима опинився під відео зі скандальним російським політиком Володимиром Жириновським. Він помер ще у 2022 році, але запам'ятався відвертою антиукраїнською та войовничою риторикою.
Конопля лайкає відео із Жириновським / фото скріншот
Нагадаємо, що Конопля є основним футболістом Шахтаря та збірної України. У складі останньої захисник награв 25 матчів, забивши два голи. Із "гірниками" Юхим двічі ставав чемпіоном УПЛ.
Скандал із Владіславом Бленуце
- У подібний скандал на початку вересня потрапив і нападник Динамо Владіслава Бленуце. Румун перейшов з Університаті Крайова за 2 мільйони євро.
- Фанати знайшли у нього в соцмережах проросійські відео із пропагандистом Соловйовим та іншими скандальними особами. Також його дружина репостила відео із Володимиром Путіним.
- Бленуце вибачився перед фанатами та заявив, що він підтримує Україну у війні проти Росії. Також гравець віддав всю свою першу зарплату на потреби ЗСУ.
- Але вболівальники Динамо не хочуть бачити Бленуце у київському клубі. Гравець наразі провів шість матчів за "біло-синіх", але не відзначився жодним голом.