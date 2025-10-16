Звезда Шахтера и сборной Украины впервые прокомментировал свои лайки под видео с Жириновским
- Ефим Конопля попал в скандал из-за лайков под пророссийскими постами.
- Футболист Шахтера и сборной Украины прокомментировал этот инцидент, а Шахтер начал внутреннее расследование.
Ефим Конопля высказался относительно обвинений в потреблении пророссийского контента. Футболист не отрицал факт своих лайков, но намекнул на неправдивость поданной информации.
Футболист сборной Украины Ефим Конопля оказался в неприятной ситуации. Защитника поймали на лайках под пророссийскими постами, поэтому самому Ефиму пришлось объяснять этот инцидент, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Конопли.
Как отреагировал Конопля?
Еще в октябре заметили лайк футболиста под видео с подписью "Россия не для слабых и медленных". А недавно Конопля лайкнул пост с Владимиром Жириновским.
Какие посты лайкал Ефим Конопля / фото скриншоты
Этот российский политик, который умер в 2022 году, был известен своей ненавистью к Украине. В конце концов Ефим не опроверг факт своих лайков, но намекнул, что информация не является достоверной.
Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией – мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание,
– написал Ефим.
Интересно, что со временем лайки Конопли под этими пророссийскими видео пропали. В свою очередь директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов в интервью изданию Чемпион отметил, что клуб начал внутреннее расследование по этому инциденту.
Напомним, что Конопля является основным футболистом сборной Украины. В составе национальной команды Ефим провел 25 матчей, забив два гола. С "горняками" защитник дважды становился чемпионом УПЛ.
Скандал с Владиславом Бленуце
- Ранее в похожий скандал попал новичок киевского Динамо Владислава Бленуце. Нападающий перешел из Университати Крайова за 2 миллиона евро в сентябре.
- В тиктоке Бленуце заметили его репосты пророссийских видео с пропагандистом Соловьевым и другим пророссийским контекстом. Более того,, его жена репостила даже видео с Владимиром Путиным.
- Бленуце извинился перед фанатами и заверил, что он осуждает агрессию России против Украины. Также Владислав отдал всю свою первую зарплату на нужды ВСУ.
- Игрок пока провел шесть матчей за "бело-синих", но не отметился ни одним голом. Киевляне идут вторыми в УПЛ, отставая от Шахтера на один балл