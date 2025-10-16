Ефим Конопля высказался относительно обвинений в потреблении пророссийского контента. Футболист не отрицал факт своих лайков, но намекнул на неправдивость поданной информации.

Футболист сборной Украины Ефим Конопля оказался в неприятной ситуации. Защитника поймали на лайках под пророссийскими постами, поэтому самому Ефиму пришлось объяснять этот инцидент, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Конопли.

Как отреагировал Конопля?

Еще в октябре заметили лайк футболиста под видео с подписью "Россия не для слабых и медленных". А недавно Конопля лайкнул пост с Владимиром Жириновским.

Какие посты лайкал Ефим Конопля / фото скриншоты

Этот российский политик, который умер в 2022 году, был известен своей ненавистью к Украине. В конце концов Ефим не опроверг факт своих лайков, но намекнул, что информация не является достоверной.

Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией – мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание,

– написал Ефим.

Интересно, что со временем лайки Конопли под этими пророссийскими видео пропали. В свою очередь директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов в интервью изданию Чемпион отметил, что клуб начал внутреннее расследование по этому инциденту.

Напомним, что Конопля является основным футболистом сборной Украины. В составе национальной команды Ефим провел 25 матчей, забив два гола. С "горняками" защитник дважды становился чемпионом УПЛ.

