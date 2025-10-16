Зірка Шахтаря та збірної України вперше прокоментував свої лайки під відео із Жириновським
- Юхим Конопля потрапив у скандал через вподобайки під проросійськими постами.
- Футболіст Шахтаря та збірної України прокоментував цей інцидент, а Шахтар розпочав внутрішнє розслідування.
Юхим Конопля висловився щодо обвинувачень у споживанні проросійського контенту. Футболіст не заперечив факт своїх лайків, але натякнув на неправдивість поданої інформації.
Футболіст збірної України Юхим Конопля опинився у неприємній ситуації. Захисника спіймали на вподобайках під проросійськими постами, тож самому Юхиму довелось пояснювати цей інцидент, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Коноплі.
До теми Ганебний зашквар: зірка збірної України вподобав відео про Росію та спіч Жириновського
Як відреагував Конопля?
Ще у жовтні помітили лайк футболіста під відео із підписом "Росія не для слабких та повільних". А нещодавно Конопля вподобав пост із Володимиром Жириновським.
Які пости лайкав Юхим Конопля / фото скріншоти
Цей російський політик, який помер у 2022 році, був відомий своєю ненавистю до України. Зрештою Юхим не спростував факт своїх лайків, але натякнув, що інформація не є достовірною.
Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з Росією – мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюсь на підтримку та розуміння,
– написав Юхим.
Цікаво, що з часом лайки Коноплі під цими проросійськими відео пропали. У свою чергу директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов в інтерв'ю виданню Чемпіон зазначив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування щодо цього інциденту.
Нагадаємо, що Конопля є основним футболістом збірної України. У складі національної команди Юхим провів 25 матчів, забивши два голи. Із "гірниками" захисник двічі ставав чемпіоном УПЛ.
Скандал із Владіславом Бленуце
- Раніше у схожий скандал потрапив новачок київського Динамо Владіслава Бленуце. Нападник перейшов з Університаті Крайова за 2 мільйони євро у вересні.
- В тіктоку Бленуце помітили йог репости проросійських відео із пропагандистом Соловйовим та іншим проросійським контекстом. Ба більше, його дружина репостила навіть відео із Володимиром Путіним.
- Бленуце вибачився перед фанатами та запевнив, що він засуджує агресію Росії проти України. Також Владіслав віддав всю свою першу зарплату на потреби ЗСУ.
- Гравець наразі провів шість матчів за "біло-синіх", але не відзначився жодним голом. Кияни йдуть другими в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на один бал