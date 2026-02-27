"Начали разбрасываться чемпионами": жена Усика выдала тираду в поддержку Бубки
- Екатерина Усик поддержала Сергея Бубку, которого критикуют за бездействие в отношении интересов Украины, и рассказала, что он помогал ей лично.
- Сергея Бубку обвиняют в сотрудничестве с оккупантами, а его брат ведет бизнес с террористами "ДНР", он также ни разу публично не осудил российскую агрессию.
Екатерина Усик решила поддержать предателя Сергея Бубку, которого хотят лишить звания Героя Украины. Жена чемпиона мира по боксу рассказала историю о том, как экс-президент НОК 2 года тайно ей помогал.
Екатерина отметила, что Сергей Бубка был легендой еще до ее рождения и якобы останется ею навсегда. А общество, которое требует от чиновника проукраинской позиции, поступает неправильно, написала она на своей странице в инстаграме.
Что заявила Екатерина Усик о Сергее Бубке?
Жена трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу возмутилась, что Владислав Гераскевич и другие представители спортивного сообщества требуют забрать у Бубки звание Героя на фоне его бездействия относительно нарушений интересов Украины на международной арене.
В нашей стране так много начали разбрасываться олимпийскими чемпионами, такое впечатление, что они, с**а, на каждом шагу валяются. Опомнитесь, люди!
– гневно написала Екатерина Усик.
По словам Екатерины, Бубка якобы в течение 2 лет передавал лично ей вещи, чтобы "ребята, которые лежат в госпиталях, которые я ремонтировала, не власть (потому что не ко времени), не голые возвращались домой".
Официально о благотворительной деятельности Сергея Бубки за время полномасштабного вторжения россиян в Украину нигде не сообщалось.
Кто из украинских спортсменов вступился за Бубку?
- Бывшая гимнастка Стелла Захарова заявила, что решение о геройстве Бубки, мол, не должно приниматься одним человеком, не поддержав заявления Владислава Гераскевича против бывшего главы НОК.
- Василий Ломаченко, который когда-то тесно общался с семьей Усиков и является их кумом, опубликовал фейсбук-пост в поддержку Бубки на русском языке.
- Согласно расследованию Bihus info, компания Бубки сотрудничала с оккупантами, а его брат продолжает вести бизнес с террористами так называемой "ДНР". Кроме того, бывший президент НОК ни разу публично не осудил российскую агрессию против Украины и не пытался защитить интересы нашего государства во время Олимпийских игр-2026.