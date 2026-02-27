"Начали разбрасываться чемпионами": жена Усика выдала тираду в поддержку Бубки

Екатерина Усик решила поддержать предателя Сергея Бубку, которого хотят лишить звания Героя Украины. Жена чемпиона мира по боксу рассказала историю о том, как экс-президент НОК 2 года тайно ей помогал.

Екатерина отметила, что Сергей Бубка был легендой еще до ее рождения и якобы останется ею навсегда. А общество, которое требует от чиновника проукраинской позиции, поступает неправильно, написала она на своей странице в инстаграме.

Смотрите также "Закона нет": Саладуха объяснила, лишат ли Бубку звания Героя Украины

Что заявила Екатерина Усик о Сергее Бубке?

Жена трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу возмутилась, что Владислав Гераскевич и другие представители спортивного сообщества требуют забрать у Бубки звание Героя на фоне его бездействия относительно нарушений интересов Украины на международной арене.

В нашей стране так много начали разбрасываться олимпийскими чемпионами, такое впечатление, что они, с**а, на каждом шагу валяются. Опомнитесь, люди!

– гневно написала Екатерина Усик.

По словам Екатерины, Бубка якобы в течение 2 лет передавал лично ей вещи, чтобы "ребята, которые лежат в госпиталях, которые я ремонтировала, не власть (потому что не ко времени), не голые возвращались домой".

Официально о благотворительной деятельности Сергея Бубки за время полномасштабного вторжения россиян в Украину нигде не сообщалось.

Кто из украинских спортсменов вступился за Бубку?