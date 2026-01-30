"Не знали, вернемся ли домой": Елена Пидгрушная о победе в Сочи-2014

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи сборная Украины по биатлону выиграла золотую медаль в женской эстафете. В то время в Киеве продолжалась Революция Достоинства, а Россия начала оккупацию Крыма.

Многолетняя капитанка сборной Елена Пидгрушная в комментарии oboz.ua. вспомнила, что, соревнуясь в России, украинские спортсмены не были уверены, смогут ли вернуться домой. Также спортсменка отметила, что накануне Олимпиады-2014 они не были готовы к российскому вторжению.

Смотрите также Чемпионат Европы по биатлону: расписание, где смотреть и результаты Украины

Что Пидгрушная вспомнила о победе на Олимпиаде в Сочи?

Спортсменка отметила, что во время Олимпиады в Сочи-2014 они вообще не были готовы к возможной войне и даже не могли представить начало вторжения.

Они спокойно выехали из Украины примерно в октябре 2013 года, а во время Олимпиады даже не знали, сохранится ли существование страны в течение нескольких недель Игр.

После завершения соревнований и возвращения в Украину она почувствовала облегчение, имея возможность увидеть свой дом.

Пидгрушная отметила, что украинским спортсменам сложно готовиться к соревнованиям из-за опасности для их домов, что создает дополнительное психологическое давление. В то же время их рекордные достижения и лицензии этого сезона подтверждают высокий уровень украинского спорта.

Олимпийская чемпионка сказала, что во время выступлений на дистанции она чувствовала себя не просто спортсменкой, а воплощением страны, и бежала как вся Украина. Сильнее всего это ощущение проявилось во время эстафеты на Олимпиаде в Сочи-2014, когда они боролись за медаль.

Об украинском "золоте" в Сочи