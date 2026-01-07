Бразильскому легионеру Норильского никеля Алексу Фелипе стало плохо во время возвращения домой после выездного матча. Произошло это перед вылетом команды в аэропорту, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Российского футбольного союза.

Читайте также Память о покойном биатлонисте из Норвегии щемяще почтят во время Кубка мира в Оберхофе

Что известно о смерти Фелипе Алекса?

Бразилец потерял сознание и упал, ударившись головой об пол. Врачи пытались реанимировать футзалиста, но все их попытки были безуспешны. Фелипе Алекс умер.

После матча с Ухтой внезапно ушел из жизни игрок Норильского никеля Алекс Фелипе. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего,

– говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Без мужа и отца остались жена и двое несовершеннолетних детей. 23 апреля 2026 года Алексу должно было исполниться всего 33 года.

Что известно о Фелипе Алексе?

Фелипе Алекс играл в России с 2020 года и был одним из лидеров команды.

До переезда на болота бразилец выступал на родине, а также в Испании и Португалии.

В составе Спортинга становился победителем Лиги чемпионов по футзалу.

Вспомним, что недавно в российском чемпионате по футзалу произошел ужасный эпизод. Футзалисту Ухты Дмитрию Хусаинову попал в лицо искр из холодного фейерверка, который запустили во время гола. Спортсмен мог потерять зрение, но все обошлось.