Бразильському легіонеру Норильського нікеля Алексу Феліпе стало погано під час повернення додому після виїзного матчу. Сталось це перед вильотом команди в аеропорту, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Російського футбольного союзу.

Що відомо про смерть Феліпе Алекса?

Бразилець знепритомнів та впав, вдарившись головою об підлогу. Лікарі намагались реанімувати футзаліста, але усі їхні спроби були безрезультатні. Феліпе Алекс помер.

Після матчу з Ухтою раптово пішов із життя гравець Норильського нікелю Алекс Феліпе. Бразильцю стало погано в аеропорту перед вильотом команди додому. Ми висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким нападника,
– йдеться у повідомленні пресслужби РФС.

Без чоловіка та батька залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей. 23 квітня 2026 року Алексу повинно було виповнитись лише 33 роки.

Що відомо про Феліпе Алекса?

  • Феліпе Алекс грав у Росії із 2020 року та був одним із лідерів команди.

  • До переїзду на болота бразилець виступав на Батьківщині, а також в Іспанії та Португалії.

  • У складі Спортінга ставав переможцем Ліги чемпіонів з футзалу.

Пригадаємо, що нещодавно у російському чемпіонаті із футзалу стався жахливий епізод. Футзалісту Ухти Дмитру Хусаїнову потрапив в обличчя іскор з холодного феєрверка, який запустили під час голу. Спортсмен міг втратити зір, але все обійшлось.