Легенда Шахтера завершил карьеру из-за усталости от футбола: он выигрывал Кубок УЕФА с дончанами

Легенда сборной Бразилии Фернандиньо объявил о важнейшем решении в своей карьере. Полузащитник львиную долю своей жизни посвятил Украине.

Известный бразильский футболист объявил о завершении игровой карьеры. Об этом стало известно от издания Globo Esport, сообщает 24 Канал.

Почему Фернандиньо уходит из футбола?

Фернандиньо сообщил о своем решении во время выставочного благотворительного матча, который проходил в Куритибе. 40-летний бразилец признался, что перестал получать удовольствие от игры.

Я уже наелся. Сегодня я устал, пробежав чуть больше 30 минут. В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что я мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью и семьей,

– говорит Фернандиньо.

Интересно, что хавбек уже почти год оставался свободным агентом. Свой последний официальный матч Фернандиньо сыграл за Атлетико Паранаэнсе еще в декабре 2024-го.

После того контракт игрока с бразильским клубом завершился и с тех пор полузащитник находился без игровой практики. К слову, легенда Шахтера Дарио Срна написал пост-прощание в адрес экс-содноклубника.

Великий. Спасибо за все,

– запостил хорват у себя в сториз в инстаграм.

Как провел карьеру Фернандиньо?