Легенда Шахтаря завершив кар'єру через втому від футболу: він вигравав Кубок УЄФА з донеччанами

Легенда збірної Бразилії Фернандіньо оголосив про надважливе рішення у своїй кар'єрі. Півзахисник левову частку свого життя присвятив Україні.

Відомий бразильський футболіст оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це стало відомо від видання Globo Esport, повідомляє 24 Канал.

Чому Фернандіньо йде з футболу?

Фернандіньо повідомив про своє рішення під час виставкового благодійного матчу, який проходив у Курітібі. 40-річний бразилець зізнався, що перестав отримувати задоволення від гри.

Я вже наївся. Сьогодні я втомився, пробігши трохи більше ніж 30 хвилин. У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що я міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям та сім’єю,

– каже Фернандіньо.

Цікаво, що хавбек вже майже рік залишався вільним агентом. Свій останній офіційний матч Фернандіньо відіграв за Атлетіко Паранаенсе ще у грудні 2024-го.

Після того контракт гравця із бразильським клубом завершився і з того часу півзахисник перебував без ігрової практики. До слова, легенда Шахтаря Даріо Срна написав пост-прощання на адресу ексодноклубника.

Великий. Дякую за все,

– запостив хорват у себе в сторіз в інстаграм.

Як провів кар'єру Фернандіньо?