Тенденция к возвращению российских и белорусских команд в мировой спорт становится все более угрожающей. Позорная практика добралась и до баскетбола.

Международная федерация этого вида спорта FIBA решила, что можно вернуть молодежные команды из страны-агрессора и ее сателлита в соревнования 3х3, пишет пропагандистское СМИ ТАСС.

Смотрите также Сын Кличко провел самый длинный матч во Франции, несмотря на поражение команды

Что решили в FIBA об участии россиян в международном баскетболе?

Баскетбол 3 на 3 является олимпийской дисциплиной, поэтому FIBA использовала директиву Международного олимпийского комитета, которая предусматривает отмену санкций против россиян и белорусов в юношеских соревнованиях.

Руководители мирового баскетбола решили, что сборные России и Беларуси U-21 смогут принять участие в конференция Юношеской лиги наций 3 на 3. Эти соревнования будут проходить в Китае и Малайзии.

К счастью, возвращение представителей страны-агрессора и ее приспешников все же не будет полноценным. На юношеском чемпионате Европы 2026 года россиян быть не должно, а санкции будут сохраняться по крайней мере до следующего заседания исполнительного комитета FIBA.

В каких еще видах спорта россиян вернули к международным соревнованиям?