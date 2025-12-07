Ландо Норрис – новый чемпион Формулы-1 2025 года: все результаты сезона

Очередной 76-ый сезон Формулы-1 подошел к своему концу. Турнирная дистанция составила 24 этапа и завершилась уже традиционно в Абу-Даби на автодроме "Яс-Марина".

Макс Ферстаппен был фаворитом всего гран-при, особенно после победы в квалификации. В конце концов голландец не оставил шансов конкурентам, сообщает 24 Канал.

По теме Гонщики-миллионеры: сколько зарабатывают пилоты в Формуле-1

Как прошло гран-при Абу-Даби?

Пилот Ред Булл более чем на 12 секунд опередил пилота Макларен Оскара Пиастри. Австралиец вместе с нидерландцем претендовали на титул чемпиона мира.

Однако главным фаворитом индивидуального зачета был Ландо Норрис, который имел 12 баллов преимущества над Ферстаппеном. Поэтому британцу достаточно было финишировать в топ-тройке.

Эту задачу-минимум Норрис и выполнил. Британец стартовал вторым, но уже на старте уступил место Пиастре. В конце концов Ландо легко отбился от атак Шарля Леклера из Феррари и финишировал на подиуме.

Кто стал чемпионом сезона?

Таким образом, Ландо Норрис прервал гегемонию Ферстаппена в Формуле-1, который выиграл четыре титула до этого. Для пилота Макларен это первое чемпионство в карьере.

Более того, для британской команды это первый титул с 2008 года, когда лучшим за их рулем стал Льюис Хэмилтон. Несмотря на победу в Абу-Даби, Ферстаппен отстал от конкурента всего на два балла. Пиастри же завершил сезон третьим.

Индивидуальный зачет пилотов:

Ландо Норрис (Макларен) – 423 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 421 Оскар Пиастри (Макларен) – 410 Джордж Расселл (Мерседес) – 319 Шарль Леклер (Феррари) – 242 Льюис Хэмилтон (Феррари) – 156 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 150 Александер Албон (Уильямс) – 73 Карлос Сайнс (Уильямс) – 64 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 56 Исак Аджар (РБ) – 51 Нико Гюлькенберг (Заубер) – 50 Оливер Берман (Хаас) – 43 Лиам Лоусон (РБ) – 38 Эстебан Окон (Хаас) – 38 Юки Цунода (Ред Булл) – 33 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 32 Пьер Гасли (Альпин) – 22 Габриэль Бортолето (Заубер) – 19 Франко Колапинто (Альпин) – 0 Джек Дуэн (Альпин) – 0

В зачете Кубка конструкторов беспрекословно торжествовал Макларен, который набрал более 800 баллов. Мерседес защитили вторую позицию, тогда как Феррари оказался вне топ-тройки.

Командный зачет сезона: