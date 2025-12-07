Ландо Норрис – новый чемпион Формулы-1 2025 года: все результаты сезона
- Ландо Норрис стал новым чемпионом Формулы-1 2025 года.
- Пилот Макларен опередил Макса Ферстаппена на два балла.
Очередной 76-ый сезон Формулы-1 подошел к своему концу. Турнирная дистанция составила 24 этапа и завершилась уже традиционно в Абу-Даби на автодроме "Яс-Марина".
Макс Ферстаппен был фаворитом всего гран-при, особенно после победы в квалификации. В конце концов голландец не оставил шансов конкурентам, сообщает 24 Канал.
Как прошло гран-при Абу-Даби?
Пилот Ред Булл более чем на 12 секунд опередил пилота Макларен Оскара Пиастри. Австралиец вместе с нидерландцем претендовали на титул чемпиона мира.
Однако главным фаворитом индивидуального зачета был Ландо Норрис, который имел 12 баллов преимущества над Ферстаппеном. Поэтому британцу достаточно было финишировать в топ-тройке.
Эту задачу-минимум Норрис и выполнил. Британец стартовал вторым, но уже на старте уступил место Пиастре. В конце концов Ландо легко отбился от атак Шарля Леклера из Феррари и финишировал на подиуме.
Кто стал чемпионом сезона?
Таким образом, Ландо Норрис прервал гегемонию Ферстаппена в Формуле-1, который выиграл четыре титула до этого. Для пилота Макларен это первое чемпионство в карьере.
Более того, для британской команды это первый титул с 2008 года, когда лучшим за их рулем стал Льюис Хэмилтон. Несмотря на победу в Абу-Даби, Ферстаппен отстал от конкурента всего на два балла. Пиастри же завершил сезон третьим.
Индивидуальный зачет пилотов:
- Ландо Норрис (Макларен) – 423
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 421
- Оскар Пиастри (Макларен) – 410
- Джордж Расселл (Мерседес) – 319
- Шарль Леклер (Феррари) – 242
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 156
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 150
- Александер Албон (Уильямс) – 73
- Карлос Сайнс (Уильямс) – 64
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 56
- Исак Аджар (РБ) – 51
- Нико Гюлькенберг (Заубер) – 50
- Оливер Берман (Хаас) – 43
- Лиам Лоусон (РБ) – 38
- Эстебан Окон (Хаас) – 38
- Юки Цунода (Ред Булл) – 33
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 32
- Пьер Гасли (Альпин) – 22
- Габриэль Бортолето (Заубер) – 19
- Франко Колапинто (Альпин) – 0
- Джек Дуэн (Альпин) – 0
В зачете Кубка конструкторов беспрекословно торжествовал Макларен, который набрал более 800 баллов. Мерседес защитили вторую позицию, тогда как Феррари оказался вне топ-тройки.
Командный зачет сезона:
- Макларен – 833
- Мерседес – 469
- Ред Булл – 451
- Феррари – 398
- Уильямс – 137
- РБ – 92
- Астон Мартин – 88
- Хаас – 81
- Заубер – 69
- Альпин – 22