Ферстаппен продолжает разрывать: результаты квалификации гран-при Абу-Даби

В этот уик-энд в ОАЭ проходит завершающий этап сезона в Формуле-1. На субботу, 6 декабря, был вынесен квалификационный заезд.

Именно квалификация должна была определить стартовые позиции пилотов на воскресный этап. Макс Ферстаппен считался фаворитом заезда, однако ему нужен был и как можно более низкий финиш от Макларен, сообщает 24 Канал.

По теме Борьба за чемпионство Формулы-1: где смотреть гран-при Абу-Даби онлайн в Украине

Как прошла квалификация гран-при Абу-Даби?

В конце концов на каждом из этапов квалификации Макс был лучшим и почти не оставлял шансов соперникам. При этом на первом сегменте первое место взял Пиастри, а на втором Расселл.

Впрочем, расклад сил все равно был в пользу нидерландца, что он и доказал в финальной стадии. Причем Макс дважды показал лучший круг, не оставив шансов гонщикам Макларен.

Между ними как раз и возникла борьба за второе место. Пиастри большую часть квалификации демонстрировал лучшее время. Однако в решающий момент Норрис смог опередить партнера по команде на 0,029 секунды.

Стартовые позиции на гран-при Абу-Даби:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (Макларен) Оскар Пиастри (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррари) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Габриэль Бортолето (Заубер) Эстебан Окон (Хаас) Исак Аджар (РБ) Юки Цунода (Ред Булл) Оливер Берман (Хаас) Карло Сайнс (Уильямс) Лиам Лоусон (РБ) Андреа Кими Антонелли (Мерседес) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Льюис Хэмилтон (Феррари) Александер Албон (Уильямс) Нико Гюлькенберг (Заубер) Пьер Гасли (Альпин) Франко Колапинто (Альпин)

Кто претендует на чемпионство и какие шансы?

Поэтому Ферстаппен имеет шанс вырвать титул из рук Макларен на гран-при. Правда, голландец все равно остается аутсайдером в этой борьбе, ведь Норрис имеет преимущество в 12 баллов в индивидуальном зачете.

Если Ландо финиширует в топ-тройке, он гарантированно получит титул. Также на первое место претендует и Оскар Пиастри, но его отставание от британца составляет аж 16 очков. Гран-при Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Топ-5 пилотов индивидуального зачета: