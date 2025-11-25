Фанат выложил новое фото с Мудриком в Лондоне: игрок сборной Украины кардинально сменил имидж

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик остается вне футбола. Из-за положительного теста на допинг футболист отстранен от игр за Челси.

В декабре прошлого года в организме Михаила нашли мельдоний. С тех пор украинец ведет закрытый образ жизни и крайне редко появляется на публике, сообщает 24 Канал.

Как теперь выглядит Мудрик?

Впрочем иногда Мудрика можно увидеть в Лондоне. Недавно футболист сфотографировался с гендиректором Шахтера Сергеем Палкиным на презентации фильма о дончанах.

А на днях Михаила на улицах столицы Великобритании встретил один из фанатов Челси. Парень по имени Денис сфотографировался с Мудриком и выложил фото у себя в соцсетях.

Мудрик сфотографировался с фанатом в Лондоне:

На нем видно, что внешний вид украинца изменился. Михаил отрастил небольшую бороду и усы, а также имеет новую прическу. Правда, полностью ее не видно из-за капюшона.

Что известно о деле Мудрика?