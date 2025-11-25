Фанат виклав нове фото із Мудриком в Лондоні: гравець збірної України кардинально змінив імідж
- Фанат Челсі сфотографувався із Михайлом Мудриком на вулиці в Лондоні.
- Українець змінив імідж під час того, як відбуває дискваліфікацію за допінг.
Вінгер збірної України Михайло Мудрик залишається поза футболом. Через позитивний тест на допінг футболіст відсторонений від ігор за Челсі.
У грудні минулого року в організмі Михайла знайшли мельдоній. З того часу українець веде закритий спосіб життя та вкрай рідко з'являється на публіці, повідомляє 24 Канал.
До теми Коли Мудрик повернеться у збірну України та чи зіграє на чемпіонаті світу
Як тепер виглядає Мудрик?
Втім інколи Мудрика можна побачити в Лондоні. Нещодавно футболіст сфотографувався із гендиректором Шахтаря Сергієм Палкіним на презентації фільму про донеччан.
А на днях Михайла на вулицях столиці Великої Британії зустрів один з фанатів Челсі. Хлопець на ім'я Денис сфотографувався із Мудриком та виклав фото у себе в соцмережах.
Мудрик сфотографувався із фанатом в Лондоні:
На ньому видно, що зовнішній вигляд українця змінився. Михайло відростив невеличку бороду та вуса, а також має нову зачіску. Правда, повністю її не видно через капюшон.
Що відомо про справу Мудрика?
- У грудні минулого року вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі був знайдений заборонений препарат мельдоній.
- Через це Челсі відсторонив гравця від тренувань, а сам футболіст отримав поки безстроковий бан у всіх турнірах.
- Мудрик заявив, що не приймав допінг за власним бажанням. Команда українця наполягла на відкритті проби "Б", яка, за чутками у ЗМІ, також показала позитивний результат. Очікується, що гравець буде поза грою мінімум два роки.
- Поки що ж термін дискваліфікації українця невідомий. До слова, Челсі ухвалило кардинальне рішення щодо Мудрика.
- Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер встиг оформити 10 голів та 11 асистів у 73-х матчах за "синіх".