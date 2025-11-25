Фанат виклав нове фото із Мудриком в Лондоні: гравець збірної України кардинально змінив імідж

Вінгер збірної України Михайло Мудрик залишається поза футболом. Через позитивний тест на допінг футболіст відсторонений від ігор за Челсі.

У грудні минулого року в організмі Михайла знайшли мельдоній. З того часу українець веде закритий спосіб життя та вкрай рідко з'являється на публіці, повідомляє 24 Канал.

До теми Коли Мудрик повернеться у збірну України та чи зіграє на чемпіонаті світу

Як тепер виглядає Мудрик?

Втім інколи Мудрика можна побачити в Лондоні. Нещодавно футболіст сфотографувався із гендиректором Шахтаря Сергієм Палкіним на презентації фільму про донеччан.

А на днях Михайла на вулицях столиці Великої Британії зустрів один з фанатів Челсі. Хлопець на ім'я Денис сфотографувався із Мудриком та виклав фото у себе в соцмережах.

Мудрик сфотографувався із фанатом в Лондоні:

На ньому видно, що зовнішній вигляд українця змінився. Михайло відростив невеличку бороду та вуса, а також має нову зачіску. Правда, повністю її не видно через капюшон.

Що відомо про справу Мудрика?