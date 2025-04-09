Ему 100% заплатили, – Милевский гневно отреагировал на поездку Тотти в Россию

Бывший капитан Ромы Францеско Тотти благодаря своей яркой игре приобрел много поклонников по всему миру. Однако один поступок легенды перечеркнул все его предыдущие достижения.

Недавний визит звезды итальянского футбола Франческо Тотти возмутил футбольное сообщество. Отреагировал на позорный поступок "Императора" бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-канал KONTAGD.

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Зачем Тотти поехал в Россию

Милевский не мог поверить, что бывший футболист европейской сборной согласится посетить столицу страны-агрессора. Экс-форвард "бело-синих" не сомневается, что Тотти получил солидный гонорар от россиян.

Честно, я не хочу вообще до конца верить в это. Мне от этой информации не очень хорошо. Я вообще не понимаю, зачем он едет в Россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, он мало заработал за свою карьеру?,

– сказал Милевский.

Отметим, что Тотти был образцом для футболистов нескольких поколений. В частности на инстаграм итальянца подписан и сам Артем Милевский.

Напомним, что 7 апреля Франческо Тотти прибыл в Москву, куда его пригласили на церемонию награждения премии "Рейтинга Букмекеров". По словам организаторов, бывший игрок Ромы и сборной Италии получил шестизначную сумму в евро.