Матч Франция – Англия начнется в 00:00 по киевскому времени в ночь на 19 июля, сообщает 24 Канал. Посмотреть матч в прямой трансляции можно в Украине.

Франция – Англия: где бесплатно посмотреть матч ЧМ-2026

Официальным вещателем чемпионата мира по футболу в Украине является медиасервис MEGOGO, который и покажет матч за бронзу Мундиаля.

Матч между Францией и Англией будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Кроме того, игру можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Следить за матчем ЧМ-2026 на платформе можно будет в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".

Напомним, в полуфинальных матчах турнира Франция уступила чемпионам Европы Испании (2:0), тогда как Англия упустила победу над Аргентиной.

Накануне матча за третье место фаворитом считается Франция, которая на ЧМ-2022 остановила Англию в четвертьфинале. "Ле Бле" дважды завоевывали бронзу на чемпионатах мира.

В то же время Англия не может выйти в финал турнира с 1966 года, когда она победила на чемпионате мира. С тех пор "Три льва" даже не выигрывали матчи за третье место.

Впрочем, согласно статистике, Англия чаще побеждала Францию в очных встречах – 17 раз. На счету французов 10 побед, а еще 5 раз команды сыграли вничью.