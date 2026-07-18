Поєдинок Франція – Англія розпочнеться о 00:00 за київським часом у ніч на 19 липня, повідомляє 24 Канал. Переглянути поєдинок у прямій трансляції можна в Україні.

Франція – Англія: де безкоштовно дивитися матч ЧС-2026

Офіційним мовником чемпіонату світу з футболу в Україні є медіасервіс MEGOGO, який і покаже матч за бронзові нагороди Мундіалю.

Поєдинок між Францією та Англією буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 та кабельних мережах.

Окрім того, гру можна переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Слідкувати за матчем ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Перший" та "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Нагадаємо, у півфінальних протистояннях турніру Франція поступилася чемпіонам Європи Іспанії (2:0), тоді як Англія втратила перемогу над Аргентиною.

Напередодні матчу за третє місце фаворитом є Франція, яка на ЧС-2022 зупинила Англію у чвертьфіналі. "Ле Бле" двічі вигравали бронзові нагоди Мундіалю.

Водночас Англія не може вийти у фінал турніру з 1966 року, коли перемогла на чемпіонаті світу. З того часу "Три Леви" навіть не вигравали матчі за третє місце.

Утім, відповідно до статистики, Англія частіше перемагала Францію в очних зустрічах – 17 разів. На рахунку французів 10 перемог та ще 5 разів команди зіграли внічию.