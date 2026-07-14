Официальным вещателем турнира в Украине является медиасервис MEGOGO, который покажет матч Франция – Испания в прямом эфире, сообщает 24 Канал.

Кто покажет матч Франция – Испания

Украинские зрители смогут посмотреть матч как онлайн, так и по кабельному телевидению.

Трансляция полуфинального матча доступна на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Следить за матчами ЧМ-2026 на платформе можно будет в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".

Кроме того, посмотреть матч Франция – Испания бесплатно можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Напомним, матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Встреча команд состоится на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

К матчу Франция и Испания подходят без поражений на ЧМ-2026. Французы уверенно выиграли свою группу, в которой поочередно нанесли поражения сборным Сенегала, Ирака и Норвегии. В плей-офф "Ле-Бле" разгромили Швецию, после чего на классе одолели Парагвай и Марокко.

Что касается Испании, то после ничьей в стартовом туре с Кабо-Верде "Красная фурия" обыграла Саудовскую Аравию и Уругвай. В раунде плей-офф испанцы уверенно выбили Австрию, а также одолели Португалию и Бельгию.

Добавим, что французы и испанцы сыграли между собой уже 38 матчей в истории, из которых 18 побед одержала Испания, 13 – Франция, еще 7 матчей закончились вничью.