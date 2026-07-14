Офіційним мовником турніру в Україні є медіасервіс MEGOGO, який покаже матч Франція – Іспанія у прямому ефірі, повідомляє 24 Канал.

Хто покаже матч Франція – Іспанія

Українські глядачі зможуть переглянути матч як онлайн, так і по кабельному телебаченні.

Трансляція півфінальної гри доступна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Слідкувати за іграми ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Перший" та "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Окрім того, переглянути зустріч Франція – Іспанія безкоштовно можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 та кабельних мережах.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Зустріч команд відбудеться на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні (США).

До поєдинку Франція та Іспанія підходять без поразок на ЧС-2026. Французи впевнено виграли свою групу, в якій по черзі завдали поразок збірним Сенегалу, Іраку та Норвегії. У плей-оф "Ле-Бле" розгромили Швецію, після чого на класі здолали Парагвай і Марокко.

Щодо Іспанії, то після нічиєї у стартовому турі з Кабо-Верде "Червона фурія" обіграла Саудівську Аравію та Уругвай. У раунді плей-оф іспанці впевнено вибили Австрію, а також здолали Португалію і Бельгію.

Додамо, французи та іспанці зіграли між собою вже 38 матчів в історії, в яких 18 перемог здобула Іспанія, 13 – Франція, ще 7 матчів закінчились внічию.