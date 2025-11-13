Это рискованно: экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву перед матчем с Францией

Отборочный этап к чемпионату мира-2026 по футболу выходит на финишную прямую. В ноябре сборная Украины проведет два решающих матча, где ее соперниками будут Франция и Исландия.

Первый из них состоится 13 ноября в Париже. Своими ожиданиями от этого противостояния поделился Иван Гецко, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Что думает Гецко о матче Франция – Украина?

Бывший футболист сборной Украины считает, что Сергей Ребров не должен ставить основной состав на игру против явного фаворита. По его мнению, шансы зацепиться за положительный результат довольно низкие, поэтому лучше идеально подготовиться к следующему поединку и поберечь лидеров.

Я хочу, чтобы мы реально оценивали уровень французов и нашей сборной. Я бы поступил так: дал бы немного отдохнуть основным игрокам, от которых будет зависеть результат матча против Исландии. Потому что если уж давать Франции настоящий бой и доказывать, что мы ничем не хуже – это рискованно. Здесь нужна трезвая голова и правильное решение. Думаю, тренерский штаб Сергея Реброва понимает значение этой игры и поступит разумно,

– заявил Гецко.

Эксперт считает, что даже разгром в таком случае не станет поводом для большой критики.

"Все понимают, что главная игра будет с Исландией. Именно ее надо выиграть. А Франции надо дать карт-бланш, чтобы они успокоились", – сказал специалист.

Справка. Это будет 14-е очное противостояние между командами. Украина пока одержала лишь одну победу при пяти ничьих и семи поражениях. Общий баланс голов 8:25.

Напомним, что накануне прогноз на матч Франция – Украина дал Виктор Леоненко. Он надеется на положительный результат, но настроен довольно скептически, заявив, что "некоторые французские болельщики интереснее наших футболистов".

Что известно о матче Франция – Украина?