Соперник является одним из грандов мирового футбола и существенно превосходит нашу команду кадрово. Однако защитник сборной Украины Виталий Миколенко демонстрирует уверенность перед матчем, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

По теме Франция – Украина: кто покажет матч в квалификации на ЧМ-2026

Чего ждать от сборной Украины?

Футболист Эвертона посетил предматчевую пресс-конференцию. На ней Миколенко высказался об уровне французов и рассказал, благодаря чему Украина может получить положительный результат.

Не скажу, что есть напряжение. Все понимают ответственность матчей. Осознаем, насколько важные поединки нас ждут. Мы подходим к ним с полной концентрацией. Не думаю, что есть какой-то страх. Мы уважаем соперника. Это очень хорошая сборная, там топовые игроки мирового уровня. Но они такие же футболисты, как и мы. Переоценки не будет, мы будем играть на своих сильных качествах,

– рассказал Миколенко.

Наша команда находится под давлением из-за неудачного старта в отборе в сентябре. В случае проигрыша французам Украине, вероятно, придется играть только на победу против Исландии в последнем туре.

Справка. Отметим, что Миколенко отыграл 50 матчей за сборную Украины, записав на свой счет 1 гол и четыре ассиста согласно данным Transfermarkt. Сейчас воспитанник Динамо является основным игроком как в национальной команде, так и в Эвертоне.

В свою очередь ничья в Париже позволит удовлетвориться ничьей в игре со скандинавами. Миколенко же заявил, что не обращает внимание на давление и настроен и решения задачи.

Давление в сборной всегда есть. Я не считаю, что если мы играем против такого гранда, как Франция, то давления по результату нет. У нас осталось два матча, в которых мы должны решить задачу выхода на чемпионат мира. Когда стоит такая трудная задача, то давление есть всегда. Из-за любой ошибки можно проиграть матч. Поэтому готовимся с полной ответственностью,

– заявил Виталий.

Матч Франция – Украина состоится 13 ноября в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Как выступает Украина в отборе на ЧМ-2026?