Соперник является одним из грандов мирового футбола и существенно превосходит нашу команду кадрово. Однако защитник сборной Украины Виталий Миколенко демонстрирует уверенность перед матчем, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Чего ждать от сборной Украины?
Футболист Эвертона посетил предматчевую пресс-конференцию. На ней Миколенко высказался об уровне французов и рассказал, благодаря чему Украина может получить положительный результат.
Не скажу, что есть напряжение. Все понимают ответственность матчей. Осознаем, насколько важные поединки нас ждут. Мы подходим к ним с полной концентрацией. Не думаю, что есть какой-то страх. Мы уважаем соперника. Это очень хорошая сборная, там топовые игроки мирового уровня. Но они такие же футболисты, как и мы. Переоценки не будет, мы будем играть на своих сильных качествах,
– рассказал Миколенко.
Наша команда находится под давлением из-за неудачного старта в отборе в сентябре. В случае проигрыша французам Украине, вероятно, придется играть только на победу против Исландии в последнем туре.
Справка. Отметим, что Миколенко отыграл 50 матчей за сборную Украины, записав на свой счет 1 гол и четыре ассиста согласно данным Transfermarkt. Сейчас воспитанник Динамо является основным игроком как в национальной команде, так и в Эвертоне.
В свою очередь ничья в Париже позволит удовлетвориться ничьей в игре со скандинавами. Миколенко же заявил, что не обращает внимание на давление и настроен и решения задачи.
Давление в сборной всегда есть. Я не считаю, что если мы играем против такого гранда, как Франция, то давления по результату нет. У нас осталось два матча, в которых мы должны решить задачу выхода на чемпионат мира. Когда стоит такая трудная задача, то давление есть всегда. Из-за любой ошибки можно проиграть матч. Поэтому готовимся с полной ответственностью,
– заявил Виталий.
Матч Франция – Украина состоится 13 ноября в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Как выступает Украина в отборе на ЧМ-2026?
- Подопечные Реброва набрали 7 очков в четырех встреч квалификации на чемпионат мира-2026. Благодаря этому сборная Украины занимает второе место в группе D.
- Лидером является Франция с 10-ю очками. Исландия имеет в своем активе 4 балла, Азербайджан – лишь 1. После битвы с французами Украина отыграет номинально домашнюю встречу с Исландией в Варшаве (16 ноября).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.