Суперник є одним з грандів світового футболу та суттєво переважає нашу команду кадрово. Проте захисник збірної України Віталій Миколенко демонструє впевненість перед матчем, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.
До теми Франція – Україна: хто покаже матч у кваліфікації на ЧС-2026
Чого чекати від збірної України?
Футболіст Евертона відвідав передматчеву пресконференцію. На ній Миколенко висловився про рівень французів та розповів, завдяки чому Україна може здобути позитивний результат.
Не скажу, що є напруга. Всі розуміють відповідальність матчів. Усвідомлюємо, наскільки важливі поєдинки на нас чекають. Ми підходимо до них із повною концентрацією. Не думаю, що є якийсь страх. Ми поважаємо суперника. Це дуже хороша збірна, там топові гравці світового рівня. Але вони такі самі футболісти, як і ми. Переоцінки не буде, ми гратимемо на своїх сильних якостях,
– розповів Миколенко.
Наша команда знаходиться під тиском через невдалий старт у відборі у вересні. В разі програшу французам Україні, ймовірно, доведеться грати лише на перемогу проти Ісландії в останньому турі.
Довідка. Відзначимо, що Миколенко відіграв 50 матчів за збірну України, записавши на свій рахунок 1 гол та чотири асисти згідно з даними Transfermarkt. Наразі вихованець Динамо є основним гравцем як у національній команді, так і в Евертоні.
У свою чергу нічия в Парижі дозволить задовольнитися нічиєю у грі зі скандинавами. Миколенко ж заявив, що не звертає увагу на тиск та налаштований та вирішення завдання.
Тиск у збірній завжди є. Я не вважаю, що якщо ми граємо проти такого гранда, як Франція, то тиску щодо результату немає. У нас залишилося два матчі, в яких ми маємо вирішити завдання виходу на чемпіонат світу. Коли стоїть таке важке завдання, то тиск є завжди. Через будь-яку помилку можна програти матч. Тому готуємося з повною відповідальністю,
– заявив Віталій.
Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс". Початок – о 21:45 за київським часом.
Як виступає Україна у відборі на ЧС-2026?
- Підопічні Реброва набрали 7 очок у чотирьох зустрічей кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Завдяки цьому збірна України посідає друге місце у групі D.
- Лідером є Франція з 10-ма очками. Ісландія має у своєму активі 4 бали, Азербайджан – лише 1. Після битви з французами Україна відіграє номінально домашню зустріч з Ісландією у Варшаві (16 листопада).
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи. У свою чергу команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.