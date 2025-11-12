Суперник є одним з грандів світового футболу та суттєво переважає нашу команду кадрово. Проте захисник збірної України Віталій Миколенко демонструє впевненість перед матчем, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Чого чекати від збірної України?

Футболіст Евертона відвідав передматчеву пресконференцію. На ній Миколенко висловився про рівень французів та розповів, завдяки чому Україна може здобути позитивний результат.

Не скажу, що є напруга. Всі розуміють відповідальність матчів. Усвідомлюємо, наскільки важливі поєдинки на нас чекають. Ми підходимо до них із повною концентрацією. Не думаю, що є якийсь страх. Ми поважаємо суперника. Це дуже хороша збірна, там топові гравці світового рівня. Але вони такі самі футболісти, як і ми. Переоцінки не буде, ми гратимемо на своїх сильних якостях,

– розповів Миколенко.

Наша команда знаходиться під тиском через невдалий старт у відборі у вересні. В разі програшу французам Україні, ймовірно, доведеться грати лише на перемогу проти Ісландії в останньому турі.

Довідка. Відзначимо, що Миколенко відіграв 50 матчів за збірну України, записавши на свій рахунок 1 гол та чотири асисти згідно з даними Transfermarkt. Наразі вихованець Динамо є основним гравцем як у національній команді, так і в Евертоні.

У свою чергу нічия в Парижі дозволить задовольнитися нічиєю у грі зі скандинавами. Миколенко ж заявив, що не звертає увагу на тиск та налаштований та вирішення завдання.

Тиск у збірній завжди є. Я не вважаю, що якщо ми граємо проти такого гранда, як Франція, то тиску щодо результату немає. У нас залишилося два матчі, в яких ми маємо вирішити завдання виходу на чемпіонат світу. Коли стоїть таке важке завдання, то тиск є завжди. Через будь-яку помилку можна програти матч. Тому готуємося з повною відповідальністю,

– заявив Віталій.

Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс". Початок – о 21:45 за київським часом.

