Франция – Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧМ-2026
- Франция победила Украину со счетом 4:0, обеспечив себе выход на ЧМ-2026.
- Сборная Украины занимает третье место в группе и нуждается в победе над Исландией для выхода в плей-офф.
Сборная Украины по футболу отыграла свой пятый матч в квалификации ЧМ-2026. Соперником команды Сергея Реброва была сборная Франции.
Сергей Ребров сделал ставку на матч против Исландии и выпустил ротационный состав на французов. Более того, многие игроки сборной Украины висели "на карточке" и могли пропустить решающую игру, сообщает 24 Канал.
Какие голы Франция забивала Украине?
К сожалению, Франция с первых же минут начала давить и не дала Украине ни одного шанса в атаке. Однако в первом тайме наша команда выстояла, но после перерыва Мбаппе довольно быстро открыл счет с пенальти.
Мбаппе забил с пенальти: смотреть видео
"Сине-желтые" пытались искать пути к площадке Меньяна. Но на 76-й минуте игру де-факто закрыл Олисе. Вингер Баварии получил мяч после ошибки Ярмолюка и без проблем удвоил преимущество хозяев.
Олисе удвоил счет в Париже: смотреть видео
После этого французы начали куражиться. Удачно вышел на замену нападающий Ливерпуля Уго Экитике, который оформил гол и ассист. Сначала игрок удачно отдал на Мбаппе, который оформил дубль перед пустыми воротами.
Как Мбаппе оформил дубль Украине: смотреть видео
А через несколько минут уже Килиан ассистировал на Уго, который забил первый мяч в футболке сборной. К слову, сам Мбаппе теперь имеет 55 голов за "Ле Бле" и он лишь на два точных удара отстает от рекордсмена Оливье Жиру.
Экитике забил первый гол за сборную: смотреть видео
В конце концов Франция победила со счетом 4:0 и обеспечила себе выход на чемпионат мира-2026. Напомним, что на двух прошлых Мундиалях подопечные Дешама доходили до финала и выигрывали трофей в 2018-м.
Обзор матча Франция – Украина: смотреть видео
Какие перспективы у сборной Украины?
- За тур до финиша групповой стадии квалификации ЧМ-2026 сборная Украины расположилась на третьей строчке. Команда Сергея Реброва имеет поровну очков с Исландией, но уступает скандинавам по разнице мячей.
- Решающий матч против скандинавов состоится 16 ноября в Варшаве. Победа подарит нашей команде путевку в плей-офф, тогда как ничья или поражение закроют двери на Мундиаль перед командой Реброва.
- В случае прохода в стыковые матчи Украину в марте 2026-го будут ждать еще две встречи. Лишь две победы в них будут гарантировать наши команде выход на ЧМ-2026.