Слышал весь Париж: фанаты сборной Украины громко спели хит "Путин – х*йло" на матче с Францией

Сборная Украины провалила очередной матч отбора на ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва не смогла взять очки в гостевом матче против Франции.

"Сине-желтые" пропустили аж четыре сухих гола на "Парк-де-Пренс". Несмотря на заполненные трибуны французскими фанатами, наша команда также не осталась без поддержки, сообщает 24 Канал.

Как фанаты спели о Путине?

Украинские фанаты заполнили гостевой сектор арены и активно поддерживали нашу команду. Особенно запомнился момент в первом тайме, когда болельщики напомнили всем о главном террористе мира.

На 37-й минуте игры наши фаны громко затянули известный хит "Путин х*йло". Песня получилась настолько громкой, что перебила звук от французских болельщиков и попала в трансляцию матча.

Фанаты передали "поздравление" Путину: смотреть видео

Реакция наших комментаторов была крутой! Также наши фанаты громко скандировали "ЗСУ" в поддержку воинов украинской армии. К сожалению, получить положительный результат наши игроки так и не смогли.

Справка. Песня "Путин – х*йло" стала известной в марте 2014 года. Ее придумали болельщики футбольного клуба Металлист и впервые исполнили в Харькове на совместном марше с фанами Шахтера. Хит является отсылкой к президенту России Владимиру Путину, который является главным виновником войны в Украине.

