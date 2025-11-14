Чув весь Париж: фанати збірної України гучно заспівали хіт "Путін – х*йло" на матчі з Францією

Збірна Україна провалила черговий матч відбору на ЧС-2026. Команда Сергія Реброва не змогла взяти очки у гостьовому матчі проти Франції.

"Синьо-жовті" пропустили аж чотири сухих голи на "Парк-де-Пренс". Попри заповнені трибуни французькими фанатами, наша команда також не залишилась без підтримки, повідомляє 24 Канал.

До теми Чи засудили Україну: відомий суддя висловився про непризначений пенальті у ворота Франції

Як фанати заспівали про Путіна?

Українські фанати заповнили гостьовий сектор арени та активно підтримували нашу команду. Особливо запам'ятався момент у першому таймі, коли вболівальники нагадали всім про головного терориста світу.

На 37-й хвилині гри наші фани гучно затягнули відомий хіт "Путін х*йло". Пісня вийшла настільки гучною, що перебила звук від французьких вболівальників та потрапила у трансляцію матчу.

Фанати передали "привітання" Путіну: дивитися відео

Реакція наших коментаторів була крутою! Також наші фанати гучно скандували "ЗСУ" на підтримку воїнів української армії. На жаль, здобути позитивний результат наші гравці так і не змогли.

Довідка. Пісня "Путін – х*йло" стала відомою у березні 2014 року. Її вигадали вболівальники футбольного клубу Металіст та вперше виконали у Харкові на спільному марші з фанами Шахтаря. Хіт є відсилкою до президента Росії Володимира Путіна, який є головним винуватцем війни в Україні.

Чи вийде збірна України на ЧС-2026?