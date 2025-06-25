Один из сильнейших клубов Франции понижен в классе: его возглавляет экс-тренер Шахтера

Финансовый надзорный орган французского футбола (DNCG) в ноябре 2024 года принял предварительное решение о переводе Лиона из Лиги 1 в Лигу 2 из-за больших долгов и нарушения финансовой отчетности. Тогда клубу дали время, чтобы исправить недостатки.

Во вторник, 24 июня, представители "ткачей" были заслушаны во время заседания комиссии. Несмотря на все попытки избежать санкций, DNCG не изменил свою позицию и официально утвердил понижение клуба во второй дивизион французского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Équipe.

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Суровое наказание для Лиона

Лион получил наказание из-за наличия больших долгов и отсутствия выплат по финансовым обязательствам. Компания Eagle Group американца Джона Текстора, который является президентом клуба, ранее отчиталась, что долги "ткачей" выросли с 458 до 508 миллионов евро.

Руководство Лиона надеялось попасть в Лигу чемпионов и покрыть расходы, но эта цель не была достигнута. В Лиге 1 подопечные Паулу Фонсеки финишировали лишь на шестом месте, что дало право квалифицироваться в Лигу Европы.

Отмечается, что французский клуб еще имеет возможность обжаловать решение организации. По информации местных СМИ, Лион воспользуется этим правом.

К слову. "Ткачи" являются семикратными победителями чемпионата Франции. Они триумфовали в Лиге 1 семь лет подряд с сезона-2001/2002 по 2007/2008.

Напомним, что бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека возглавил Лион в январе 2025 года. В начале марта он получил дисквалификацию аж на девять месяцев из-за атаки на арбитра. Одной из причин срыва называлась напряженная ситуация в Украине.