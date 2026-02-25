Мексика и ФИФА сделали важные заявления о проведении ЧМ-2026 на фоне массовых протестов

Уже этим летом состоится крупнейшее футбольное событие последних четырех лет. В США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира-2026.

Правда, турнир уже связан с большим количеством скандалов и проблем. Одна из них разгорелась на днях в Мексике, из-за чего появились сомнения в безопасности, сообщает The Guardian.

Что происходит в Мексике?

Страну накрыли массовые протесты из-за громкого убийства наркобарона по прозвищу Эль Менчо. Полиция ликвидировала Немесио Осегеру Сервантеса, который был главой наиболее влиятельного наркокартеля страны "Новое поколение Халиско".

Сторонники преступника начали устраивать акции протеста и массовые беспорядки по стране. Из-за этого встал вопрос о возможности проводить матчи чемпионата мира в Мексике.

Однако президент страны Клаудия Шейнбаум успокоила фанатов. Она заявила, что правоохранители гарантируют безопасность во время турнира и угрозы для болельщиков нет.

Также с заявлением относительно протестов в Мексике выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает AS. Он также заявил, что обстановка стабилизировалась и угроз проведению ЧМ-2026 нет.

Будет ли Мексика принимать чемпионат мира?