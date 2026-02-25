Мексика и ФИФА сделали важные заявления о проведении ЧМ-2026 на фоне массовых протестов
- В Мексике состоялись массовые протесты из-за убийства наркобарона Эль Менчо.
- Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент ФИФА Джанни Инфантино выступили с заявлением для фанатов.
Уже этим летом состоится крупнейшее футбольное событие последних четырех лет. В США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира-2026.
Правда, турнир уже связан с большим количеством скандалов и проблем. Одна из них разгорелась на днях в Мексике, из-за чего появились сомнения в безопасности, сообщает The Guardian.
По теме Мексику могут лишить права проведения матчей плей-офф ЧМ-2026: что происходит в стране
Что происходит в Мексике?
Страну накрыли массовые протесты из-за громкого убийства наркобарона по прозвищу Эль Менчо. Полиция ликвидировала Немесио Осегеру Сервантеса, который был главой наиболее влиятельного наркокартеля страны "Новое поколение Халиско".
Сторонники преступника начали устраивать акции протеста и массовые беспорядки по стране. Из-за этого встал вопрос о возможности проводить матчи чемпионата мира в Мексике.
Однако президент страны Клаудия Шейнбаум успокоила фанатов. Она заявила, что правоохранители гарантируют безопасность во время турнира и угрозы для болельщиков нет.
Также с заявлением относительно протестов в Мексике выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает AS. Он также заявил, что обстановка стабилизировалась и угроз проведению ЧМ-2026 нет.
Будет ли Мексика принимать чемпионат мира?
- Мексика – одна из трех стран-хозяек чемпионата мира-2026 вместе с США и Канадой. Страна должна принять 13 встреч Мундиаля, в том числе и матч-открытие на арене "Ацтека".
- Для Мексики это будет уже третий Мундиаль в истории. Страна была хозяйкой турниров в 1970 и 1986 годах. Матчи состоятся на стадионах в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.
- Интересно, что сборная Украины свой первый матч на чемпионате мира может провести в Мексике. Встречу между победителем плей-офф В зоны УЕФА и Тунисом будет принимать Монтеррей.
- Однако для попадания на чемпионат мира подопечным Реброва надо пройти двух соперников в стыковых матчах. Первым будет Швеция, а затем в случае победы – Польша или Албания.