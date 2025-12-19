Кашель разрушил карьеру, а Украину лишили медали: где сейчас Хвостенко, которую поймали на допинге

Оксана Хвостенко является одной из самых выдающихся украинских биатлонисток. За свою карьеру она неоднократно становилась призером чемпионатов мира, прославляя родную страну на родной арене.

Однако после дисквалификации она завершила карьеру. Что известно о допинговом скандале Хвостенко и как сложилась жизнь биатлонистки после – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Хвостенко?

Как говорится в статье на Википедии, Хвостенко родилась 27 ноября 1977 года в городе Чернигов. В 1993 году она начала заниматься биатлоном.

Уже через три года спортсменка получила первую награду на международных турнирах. Украинка завоевала серебряную медаль юниорского первенства в индивидуальной гонке, а также в том сезоне впервые выступила на этапах Кубка мира.

В 1998 году Хвостенко дебютировала на чемпионатах мира и с тех пор постоянно входила в основной состав сборной Украины по биатлону. В 2003 году она завоевала "серебро" в Ханты-Мансийске в эстафете.

Первую медаль в индивидуальных соревнованиях на взрослом уровне спортсменка получила в сезоне 2006 – 2007. А в 2011 году в том же Ханты-Мансийске завоевала серебряную медаль в женской эстафете.

К слову. По данным сайта "Украинский биатлон", Хвостенко имеет один из лучших показателей по стрельбе в мире – 91,8 процентов (в сезоне 2008 – 2009).

В 2011 году Хвостенко решила завершить карьеру. В том же году у украинской биатлонистки обнаружили допинг в организме.

Что известно о допинге Хвостенко?

Во время чемпионата мира в Ханты-Мансийске у Хвостенко взяли допинг-пробу, которая обнаружила повышенное содержание эфедрина у спортсменки. По информации Федерации биатлона Украины, запрещенное вещество попало через лекарства от кашля.

По словам спортсменки, она не знала, что сироп от кашля содержит в своем составе эфедрин. Врач посоветовал биатлонистке лекарства, которые она принимала, но явно не рассчитал концентрацию вещества, поскольку эфедрин полностью не запрещен, а только превышение дозы является нарушением.

Как писало издание LB.ua, Хвостенко дисквалифицировали на один год – до 12 марта 2012 года, но биатлонистка в тот же день объявила о завершении карьеры.

Кроме того, сборную Украины лишили серебряной медали, которая перешла к представительницам Франции.

Как сложилась жизнь Хвостенко после завершения карьеры?

В 2001 году спортсменка вышла замуж за украинского биатлониста Вячеслава Деркача. Вместе супруги воспитывают двоих детей – сыновьям Никиту и дочь Анну.

Отметим, что муж Хвостенко работает директором лыжной-биатлонной базы в Чернигове. Атлетка не покинула спорт, а лишь сменила амплуа.

Отметим, что сейчас она работает старшим тренером юниорской сборной Украины. Недавно в интервью сайту "Украинский биатлон" рассказала о работе с национальной командой.

Валентина Семеренко будет готовить молодых к юношескому олимпийскому фестивалю. Все девушки 2005 – 2007 годов, которых я тренирую 4 года, остаются со мной. Этот сезон вся команда начинает на позитиве. Атмосфера в команде здоровая, все девушки хорошо между собой общаются. Одним словом, можно назвать это командой,

– поделилась тренер.

Кстати. Ранее мы рассказывали, что известно о других легендарных украинских биатлонистов. Где сейчас Андрей Дериземля, Елена Пидгрушная и сестры Семеренко, узнайте в материале на сайте 24 канала.