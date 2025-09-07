В Украине или Германии: где сейчас живет Владимир Кличко
- Владимир Кличко имеет имущество в нескольких странах мира.
- Бывший боксер в основном проживает в Германии и Украине.
- Кличко-младший активно помогает Родине во время войны против России.
В отличие от своего брата Владимир Кличко не связал себя с политикой и не вернулся окончательно в Украину. Впрочем спортсмен до сих пор часто проживает в Киеве.
Владимир Кличко остается одним из лучших боксеров в истории Украины. Фанаты спортсмена интересуются не только его профессиональной карьерой, а еще и личной жизнью, сообщает 24 Канал.
Где живет Владимир Кличко?
Особенно интересной темой было место жительства Кличко-младшего. Во время профессиональной карьеры он с братом Виталием в основном проживали в Германии.
Впрочем, после завершения карьеры Кличко-старший стал проживать в Киеве, став мэром города. В свою очередь Владимир продолжал жить на несколько стран.
Основным местом жительства Владимира Кличко остается Германия. Как и раньше, спортсмен живет в Гамбурге и проводит там различные светские мероприятия.
Кроме того, Владимир активно участвует в помощи Украине в войне против России. Кличко-младший часто встречается с бизнесменами, меценатами и политиками, чтобы привлечь поддержку своим соотечественникам.
При этом после 2022 года боксер стал чаще жить в Украине. Кличко имеет четырехэтажный дом в центре Киева, который находится в его собственности. Здесь он помогает брату Виталию, занимаясь гуманитарными и спортивными проектами.
Кроме этого, Владимир Кличко имеет имущество в США и Испании. К примеру, еще во время брака с Гейден Панеттьери боксер приобрел дом в Майами, где он проживал с актрисой и дочерью Каей-Евдокией.
После развода Кличко забрал девочку к себе и оставил жить с матерью в Киеве. А после начала полномасштабной войны боксер забрал дочь в Германию. Еще Владимир имеет виллу на острове Ибица, но использует ее исключительно для отдыха.
История успеха Владимира Кличко:
- Кличко-младший впервые прославился на Олимпиаде-1996, выиграв золотую медаль.
- Во время профессиональной карьеры Владимир провел 69 поединков, выиграв 64 из них.
- В разные годы Кличко владел чемпионскими поясами от WBA, WBO и IBF.
- Свой последний бой Владимир провел в 2017 году, уступив Энтони Джошуа.
- Кроме успехов в ринге, Кличко стал успешным бизнесменом.