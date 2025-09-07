В отличие от своего брата Владимир Кличко не связал себя с политикой и не вернулся окончательно в Украину. Впрочем спортсмен до сих пор часто проживает в Киеве.

Владимир Кличко остается одним из лучших боксеров в истории Украины. Фанаты спортсмена интересуются не только его профессиональной карьерой, а еще и личной жизнью, сообщает 24 Канал.

Где живет Владимир Кличко?

Особенно интересной темой было место жительства Кличко-младшего. Во время профессиональной карьеры он с братом Виталием в основном проживали в Германии.

Впрочем, после завершения карьеры Кличко-старший стал проживать в Киеве, став мэром города. В свою очередь Владимир продолжал жить на несколько стран.

Основным местом жительства Владимира Кличко остается Германия. Как и раньше, спортсмен живет в Гамбурге и проводит там различные светские мероприятия.

Кроме того, Владимир активно участвует в помощи Украине в войне против России. Кличко-младший часто встречается с бизнесменами, меценатами и политиками, чтобы привлечь поддержку своим соотечественникам.

При этом после 2022 года боксер стал чаще жить в Украине. Кличко имеет четырехэтажный дом в центре Киева, который находится в его собственности. Здесь он помогает брату Виталию, занимаясь гуманитарными и спортивными проектами.

Кроме этого, Владимир Кличко имеет имущество в США и Испании. К примеру, еще во время брака с Гейден Панеттьери боксер приобрел дом в Майами, где он проживал с актрисой и дочерью Каей-Евдокией.

После развода Кличко забрал девочку к себе и оставил жить с матерью в Киеве. А после начала полномасштабной войны боксер забрал дочь в Германию. Еще Владимир имеет виллу на острове Ибица, но использует ее исключительно для отдыха.

История успеха Владимира Кличко: