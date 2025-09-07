В Україні чи Німеччині: де зараз живе Володимир Кличко
- Володимир Кличко має майно у кількох країнах світу.
- Колишній боксер в основному проживає в Німеччині та Україні.
- Кличко-молодший активно допомагає Батьківщині під час війни проти Росії.
На відміну від свого брата Володимир Кличко не пов'язав себе із політикою та не повернувся остаточно в Україну. Втім спортсмен і досі часто проживає у Києві.
Володимир Кличко залишається одним з найкращих боксерів в історії України. Фанати спортсмена цікавляться не тільки його професійною кар'єрою, а ще й особистим життям, повідомляє 24 Канал.
Де мешкає Володимир Кличко?
Особливо цікавою темою було місце проживання Кличка-молодшого. Під час професійної кар'єри він із братом Віталієм в основному проживали у Німеччини.
Втім після завершення кар'єри Кличко-старший став проживати у Києві, ставши мером міста. У свою чергу Володимир продовжував жити на кілька країн.
Основним місцем проживання Володимира Кличка залишається Німеччина. Як і раніше, спортсмен мешкає у Гамбургу та проводить там різні світські заходи.
Крім того, Володимир активно бере участь в допомозі Україні у війні проти Росії. Кличко-молодший часто зустрічається із бізнесменами, меценатами та політиками, щоб залучити підтримку своїм співвітчизникам.
При цьому після 2022 року боксер став частіше жити в Україні. Кличко має чотириповерховий будинок у центрі Києва, який є у його власності. Тут він допомагає брату Віталію, займаючись гуманітарними та спортивними проєктами.
Окрім цього, Володимир Кличко має майно у США та Іспанії. До прикладу, ще під час шлюбу із Гейден Панеттьєрі боксер придбав будинок у Маямі, де він проживав із акторкою та донькою Каєю-Євдокією.
Після розлучення Кличко забрав дівчинку до себе та залишив жити із матір'ю у Києві. А після початку повномасштабної війни боксер забрав доньку в Німеччину. Ще Володимир має віллу на острові Ібіца, але використовує її суто для відпочинку.
Історія успіху Володимира Кличка:
- Кличко-молодший вперше прославився на Олімпіаді-1996, вигравши золоту медаль.
- Під час професійної кар'єри Володимир провів 69 поєдинків, вигравши 64 з них.
- У різні роки Кличко володів чемпіонськими поясами від WBA, WBO та IBF.
- Свій останній бій Володимир провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.
- Окрім успіхів у ринзі, Кличко став успішним бізнесменом.