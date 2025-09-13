Судаков впервые сыграл за Бенфку: капитан "орлов" опорочил дебют украинца
- Георгий Судаков дебютировал за Бенфику в матче против Санта Клары, выйдя на замену на 72-й минуте.
- Николас Отаменди совершил ошибку в компенсированное время, что привело к ничьей 1:1, испортив дебют Судакова.
В пятницу, 12 сентября, состоялся 4-й тур португальской Примейры 2025/2026. В одном из матчей Бенфика сыграла против Санта Клары.
Георгий Судаков дебютировал в составе Бенфики в чемпионате Португалии сезона 2025/2026. Украинский футболист "орлов" вышел на замену на 72-й минуте матча, сообщает 24 канал.
Как завершился дебютный матч Судакова?
Георгий Судаков появился на поле при счете 1:0 в пользу Бенфики. На 59-й минуте Эвангелос Павлидис вывел "орлов" вперед, а перед этим также произошло удаление Паулу Виктора в составе Санта Клары.
Судаков после выхода на поле занял позицию левого полузащитника. Однако украинец часто смещался в центр и освобождал пространство для левого латераля Бенфики.
В целом Георгий Судаков неплохо проявил себя в первом матче за Бенфику. На счету украинского футболиста 95 процентов точных пасов, 1 отбор, а также 1 выигранное единоборство из трех.
Однако Николас Отаменди испортил дебют Судакова в Бенфике. Капитан "орлов" грубо ошибся в компенсированное время матча – в результате Винисиус Лопес смог отличиться в воротах Анатолия Трубина и вырвать ничью.
Ошибка Отаменди: смотрите видео
Отметим, что Анатолий Трубин впервые пропустил за Бенфику в текущем сезоне 2025/2026. При том, что в матче с Санта Кларой украинский голкипер выполнил пять сейвов.
Что известно о Судакове в Бенфике?
Георгий Судаков покинул донецкий Шахтер и перешел в Бенфику в последние дни трансферного окна. О трансфере футболиста "орлы" объявили 31 августа 2025 года.
Стоит отметить, что Судаков стал пятым украинским футболистом, который перешел в Бенфику.
Следующий матч Бенфики состоится во вторник 16 сентября в Лиге чемпионов 2025/2026. "Орлы" дома сыграют против Карабаха в 22:00 по киевскому времени.