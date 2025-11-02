Моуринью вступился: Судаков спровоцировал скандал в Португалии после грубого фола в матче Бенфики

Георгий Судаков отыграл очередной матч за Бенфику. Лиссабонцы смогли уверенно переиграть Виторию Гимарайш, однако украинец попал в скандальную ситуацию.

Судаков мог оставить подопечных Жозе Моуринью в меньшинстве уже в первом тайме. Перед самым перерывом Георгий не успел к мячу, а полетел прямой ногой в голеностоп игрока соперников Саму, сообщает 24 Канал.

Как Судаков спровоцировал конфликт?

В конце концов Георгий совершил фол, который нередко наказывается красной карточкой. Однако рефери ограничился "горчичником", что очень выбесило наставника Витории Луиша Пинту.

Судаков грубо сфолил против Саму: смотреть видео

На тот момент счет оставался 0:0. В перерыве Жозе Моуринью заменил Судакова, а на 56 минуте сама Витория осталась в меньшинстве из-за грубого фола со стороны Бланко.

В переломе игры нет никакой заслуги Бенфики. Для меня все слишком очевидно. Мы провели фантастический первый тайм и должны были быть в большинстве, но этого не произошло. Зато потом нашего игрока удаляют за то, что он поцарапал шорты,

– заявил Пинту после игры в интервью A Bola.

За что удалили игрока Витории: смотреть видео

В итоге Бенфика забила три гола во втором тайме и праздновала разгромную победу (3:0). В свою очередь Жозе Моуринью в своем стиле с иронией ответил тренеру Витории.

Когда я был в возрасте Луиша Пинту, то говорил больше глупостей, чем говорю сейчас. Теперь я говорю меньше. Он талантливый юнец с многообещающим карьерным путем. Если все пойдет хорошо, он добьется успеха,

– передает слова Моуринью издание Sapo.

