Испанцы интересуются украинцем: полузащитник Судаков привлек внимание клуба Ла Лиги

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Бенфики под руководством Жозе Моуринью недоволен игрой 23-летнего украинского футболиста Георгия Судакова. Клуб готов рассмотреть предложения по его продаже уже этим летом.

Испанская команда Сельта интересуется полузащитником Судаковым. Об этом сообщает издание El Gol Digital.

Смотрите также Не хватает класса для топ-клубов: Сабо объяснил, почему лидеры сборной Украины мало играют в Европе

Что известно о возможном переходе Судакова в Селтик?

По данным издания, клуб из Виго рассматривает возможность подписания нескольких игроков Бенфики, в частности Франьо Ивановича и Бруму, но именно Судаков является для испанцев приоритетным и перспективным вариантом.

В дебютном сезоне за Бенфику Судаков сыграл 36 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сельта дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила немецкому Фрайбургу. В Ла Лиге клуб из Виго после 31 тура занимает шестое место и претендует на выход в еврокубки.

