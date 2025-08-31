Бесконечно благодарен, – Судаков попрощался с Шахтером после перехода в Бенфику
- Георгий Судаков перешел из донецкого Шахтера в лиссабонскую Бенфику на правах аренды с обязательным выкупом.
Судаков эмоционально попрощался с Шахтером, поблагодарив клуб и его болельщиков за поддержку и развитие.
Георгий Судаков в последние дни трансферного окна покинул донецкий Шахтер. Украинский футболист "горняков" присоединился к лиссабонской Бенфике.
Новичок португальского клуба щемяще попрощался с Шахтером после объявления трансфера. Судаков опубликовал соответствующее сообщение, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм футболиста.
Как Судаков попрощался с Шахтером?
Бенфика объявила о долгожданном переходе Георгия Судакова в ночь на 31 августа 2025 года. После сообщения от "орлов" украинский футболист обратился к Шахтеру и болельщикам донецкого клуба.
Новоиспеченный игрок Бенфики в заметке поблагодарил Шахтеру и фанатам "горняков" за невероятное путешествие, отметив, что донецкий клуб – это его семья, история, детство и юность.
Вместе мы переживали большие победы и сложные моменты, но всегда оставались едиными. Ваша поддержка на трибунах и вне их делала меня сильнее, и за это я вам бесконечно благодарен,
– написал Судаков.
Полузащитник подчеркнул, что где бы он ни играл, его сердце всегда будет с донецким Шахтером. Судаков поблагодарил клуб за доверие поддержку и развитие, подчеркнув, что для него было честью защищать цвета "горняков".
Стоит отметить, что Бенфика арендовала Георгия Судакова у Шахтера на сезон 2025/2026. Однако футболист не вернется к "горнякам", ведь в соглашении прописан обязательный выкуп.
